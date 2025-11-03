sua diversão

4 orações ao anjo Aladiah para atrair saúde, proteção e prosperidade

Aprenda preces para receber orientação e bençãos no dia a dia

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:32

As orações ao anjo Aladiah podem ser poderosas aliadas para fortalecer a conexão espiritual e atrair boas energias Crédito: Imagem: nevodka | Shutterstock

Se você busca fortalecer sua conexão espiritual e atrair boas energias para sua vida, as orações do anjo Aladiah, décimo anjo Cabalístico, podem ser uma poderosa aliada. Conhecido por trazer saúde, proteção e prosperidade, ele é invocado por aqueles que desejam equilibrar corpo, mente e espírito, além de receber orientação e bênçãos para o dia a dia.

A seguir, descubra 4 orações dedicadas a esse anjo que podem transformar sua rotina e atrair vibrações positivas.

1. Oração ao anjo Aladiah

Aladiah, ajude-me a compartilhar com meus irmãos os benefícios que recebi de Deus. Que pelas minhas mãos eles possam receber sua força curadora. Que eu seja justo e discreto ao utilizar os bens de que disponho. Faça de mim um bom advogado na defesa dos ignorantes. Aladiah, que eu execute suas obras com amor.

2. Oração por cura emocional

Aladiah, peço-vos que ative minha capacidade de concentração, fortaleça minha memória e cure-me de todo o mal que perturba meu estado emocional. Proteja-me contra pessoas maldosas para que nunca cruzemos os mesmos caminhos. Amém!

Orações ao anjo Aladiah rogam por orientação espiritual para seguir o caminho do bem Crédito: Imagem: fantom_rd | Shutterstock

3. Oração por orientação espiritual

Aladiah, ajuda-me a usar bem a saúde que Deus me concedeu. Auxilia-me a aprender a ser humilde de verdade e liberta-me do orgulho que pode me cegar. Opera em mim o milagre do amor, para que eu possa amar e ser amado de maneira verdadeira e sincera. Inspira-me, meu anjo e amigo, para seguir sempre no caminho do bem.

4. Salmo 32 para conexão com o anjo Aladiah