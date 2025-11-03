4 orações ao anjo Aladiah para atrair saúde, proteção e prosperidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:32
Se você busca fortalecer sua conexão espiritual e atrair boas energias para sua vida, as orações do anjo Aladiah, décimo anjo Cabalístico, podem ser uma poderosa aliada. Conhecido por trazer saúde, proteção e prosperidade, ele é invocado por aqueles que desejam equilibrar corpo, mente e espírito, além de receber orientação e bênçãos para o dia a dia.
A seguir, descubra 4 orações dedicadas a esse anjo que podem transformar sua rotina e atrair vibrações positivas.
Aladiah, ajude-me a compartilhar com meus irmãos os benefícios que recebi de Deus. Que pelas minhas mãos eles possam receber sua força curadora. Que eu seja justo e discreto ao utilizar os bens de que disponho. Faça de mim um bom advogado na defesa dos ignorantes. Aladiah, que eu execute suas obras com amor.
Aladiah, peço-vos que ative minha capacidade de concentração, fortaleça minha memória e cure-me de todo o mal que perturba meu estado emocional. Proteja-me contra pessoas maldosas para que nunca cruzemos os mesmos caminhos. Amém!
Aladiah, ajuda-me a usar bem a saúde que Deus me concedeu. Auxilia-me a aprender a ser humilde de verdade e liberta-me do orgulho que pode me cegar. Opera em mim o milagre do amor, para que eu possa amar e ser amado de maneira verdadeira e sincera. Inspira-me, meu anjo e amigo, para seguir sempre no caminho do bem.
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu humor se tornou em sequidão de estio. (Selá.) Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado. (Selá.) Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar; até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia ; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá.) Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas àquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos; e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração.