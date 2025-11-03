Kadu Brandão estreia ao lado de Fernando Sodake e Silva Júnior no ‘Boa Noite, Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19:02
O jornalista e apresentador Kadu Brandão integra a partir desta segunda-feira (3), o time de apresentadores do programa “Boa Noite, Bahia”, da rádio Bahia FM (88.7 FM), ao lado de Fernando Sodake e Silva Júnior.
O trio comanda o programa diário, das 18h às 19h, trazendo reportagens, entrevistas e prestação de serviço, além da participação de ouvintes e informações do trânsito em tempo real, previsão do tempo e notícias do futebol.
Com trajetória consolidada na comunicação baiana, Kadu é editor-chefe do portal ibahia e apresentador do podcast “De Hoje a Oito”, e agora, celebra o retorno ao rádio, meio em que iniciou a carreira profissional.
A nova formação promete reforçar a sintonia com o público e trazer mais dinamismo à programação, transmitida pelo canal da rádio pelo YouTube e na Bahia FM Sul (102.1 FM), atingindo ouvintes de 35 municípios baianos através das duas rádios.