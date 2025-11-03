ESTREIA

Kadu Brandão estreia ao lado de Fernando Sodake e Silva Júnior no ‘Boa Noite, Bahia

KkParticipação diária do jornalista na rádio Bahia FM começou nesta segunda-feira (3)

Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19:02

Kadu Brandão estreou nesta segunda-feira (3) Crédito: Reprodução | Instagram

O jornalista e apresentador Kadu Brandão integra a partir desta segunda-feira (3), o time de apresentadores do programa “Boa Noite, Bahia”, da rádio Bahia FM (88.7 FM), ao lado de Fernando Sodake e Silva Júnior.

O trio comanda o programa diário, das 18h às 19h, trazendo reportagens, entrevistas e prestação de serviço, além da participação de ouvintes e informações do trânsito em tempo real, previsão do tempo e notícias do futebol.

Com trajetória consolidada na comunicação baiana, Kadu é editor-chefe do portal ibahia e apresentador do podcast “De Hoje a Oito”, e agora, celebra o retorno ao rádio, meio em que iniciou a carreira profissional.