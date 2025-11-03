CINEMA EM SALVADOR

Wagner Moura e Kléber Mendonça marcarão presença em pré-estreia de 'O Agente Secreto' no Glauber Rocha

Ator e diretor vão participar de sessões especiais nesta terça-feira (4)

Elis Freire

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 20:38

Wagner Moura e Kleber Mendonça estarão presentes em sessões de estreia no Glauber Rocha, nesta terça (4) Crédito: Reprodução

Esta terça-feira (4) será um dia especial para os amantes da cultura e do cinema brasileiro. O Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, no centro de Salvador, vai receber o ator Wagner Moura, o diretor Kléber Mendonça e a produtora Emilie Lesclaux para sessões especiais de pré-estreia de "O Agente Secreto". Os artistas vão apresentar as sessões das 19h, que já estão com os ingressos esgotados. Para a sessão das 13h, porém, ainda há ingressos à venda com valor promocional único de R$20.



"Todos os meus filmes de longa passaram no Glauber, tenho mais orgulho do trabalho que é feito em Salvador, um dos locais mais incríveis de Salvador na Praça Castro Alves", celebrou Kléber, em vídeo compartilhado nas redes sociais. "E vou estar com Wagner Moura, não sei se vocês conhecem", brincou, chamando o público soteropolitano.



Em 2005, Kleber esteve no Cine Glauber Rocha e teve um dos seus curtas (Vinil Verde) exibido nas paredes do velho cinema em ruínas. A partir daí, ele passou a nutrir um carinho especial pelo local. "É um das minhas salas de cinema preferidas no Brasil", garantiu em vídeo.