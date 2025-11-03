Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Wagner Moura e Kléber Mendonça marcarão presença em pré-estreia de 'O Agente Secreto' no Glauber Rocha

Ator e diretor vão participar de sessões especiais nesta terça-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 20:38

Wagner Moura e Kleber Mendonça estarão presentes em sessões de estreia no Glauber Rocha, nesta terça (4)
Wagner Moura e Kleber Mendonça estarão presentes em sessões de estreia no Glauber Rocha, nesta terça (4) Crédito: Reprodução

Esta terça-feira (4) será um dia especial para os amantes da cultura e do cinema brasileiro. O Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, no centro de Salvador, vai receber o ator Wagner Moura, o diretor Kléber Mendonça e a produtora Emilie Lesclaux para sessões especiais de pré-estreia de "O Agente Secreto". Os artistas vão apresentar as sessões das 19h, que já estão com os ingressos esgotados. Para a sessão das 13h, porém, ainda há ingressos à venda com valor promocional único de R$20.

"Todos os meus filmes de longa passaram no Glauber, tenho mais orgulho do trabalho que é feito em Salvador, um dos locais mais incríveis de Salvador na Praça Castro Alves", celebrou Kléber, em vídeo compartilhado nas redes sociais. "E vou estar com Wagner Moura, não sei se vocês conhecem", brincou, chamando o público soteropolitano. 

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)

O Agente Secreto por Reprodução
O Agente Secreto por Reprodução
O Agente Secreto por Reprodução
O Agente Secreto por Laura Castor/Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Reprodução
O Agente Secreto por Divulgação
1 de 7
O Agente Secreto por Reprodução

LEIA MAIS

Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ são indicado em premiação Pré-Oscar

Wagner Moura recebe prêmio internacional de melhor ator por 'O Agente Secreto'

'O agente secreto': ingressos para pré-estreia já estão à venda em Salvador

Em 2005, Kleber esteve no Cine Glauber Rocha e teve um dos seus curtas (Vinil Verde) exibido nas paredes do velho cinema em ruínas. A partir daí, ele passou a nutrir um carinho especial pelo local. "É um das minhas salas de cinema preferidas no Brasil", garantiu em vídeo. 

"O Agente Secreto" conta a história de Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, que volta ao Recife na década de 70 em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. A estreia do filme em todos os cinemas será nesta quinta-feira (6). 

Leia mais

Imagem - Kadu Brandão estreia ao lado de Fernando Sodake e Silva Júnior no ‘Boa Noite, Bahia

Kadu Brandão estreia ao lado de Fernando Sodake e Silva Júnior no ‘Boa Noite, Bahia

Imagem - VÍDEO: Filipe Ret faz surpresa e pede namorada em casamento durante show

VÍDEO: Filipe Ret faz surpresa e pede namorada em casamento durante show

Imagem - Príncipe William é anunciado no Domingão com Huck e web repercute: 'Passada!'

Príncipe William é anunciado no Domingão com Huck e web repercute: 'Passada!'

Tags:

Cinema Glauber Rocha O Agente Secreto

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada