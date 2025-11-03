VÍDEO: Filipe Ret faz surpresa e pede namorada em casamento durante show

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:42
O cantor Filipe Ret protagonizou um momento inesquecível de amor durante um show na Praia do Tropical Executive, em Manaus, no último sábado (1ª). O rapper pediu a namorada Agatha Sá, em casamento.
Filipe Ret
Ao som acústico de “Amor Livre” ao fundo, o rapper emocionou o público ao relembrar a trajetória da namorada. “Aproveita que sua mãe tá aqui, seu pai tá aqui, sua cidade está aqui, vou declarar pra você como foi maravilhoso esse tempo com você, dois anos e meio, passamos por tanta coisa juntos”, disse Ret
O rapper ainda relembrou os momentos que passou ao lado da namorada. “Eu sei o quanto você é guerreira, o quanto você trabalha pra caralho, o quanto você se dedica pra ser a melhor namorada do mundo, você é perfeita, e que a gente continue sendo esse casal maravilhoso, num mundo de guerra é importante falar de amor, né rapaziada? Viva o amor”, mandou o recado Ret, sob os gritos do público.
“Só se tu ajoelhar pra mim”, respondeu Agatha. Em seguida, Ret cantou a música “Amor Livre”, que embalou o público. Agatha nasceu em Nova Olinda do Norte, no Amazonas.
Filipe Ret conheceu Agatha quando ela era sua fã. O primeiro encontro ocorreu através da admiração dela pelo trabalho do rapper, que a fez segui-lo. Em 2023, os dois iniciaram o relacionamento, quando assumiram publicamente o namoro no Dia dos Namorados.