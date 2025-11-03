VEJA

VÍDEO: Filipe Ret faz surpresa e pede namorada em casamento durante show

Momento emocionante foi compartilhado nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:42

Casal está junto desde 2023 Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Filipe Ret protagonizou um momento inesquecível de amor durante um show na Praia do Tropical Executive, em Manaus, no último sábado (1ª). O rapper pediu a namorada Agatha Sá, em casamento.

Ao som acústico de “Amor Livre” ao fundo, o rapper emocionou o público ao relembrar a trajetória da namorada. “Aproveita que sua mãe tá aqui, seu pai tá aqui, sua cidade está aqui, vou declarar pra você como foi maravilhoso esse tempo com você, dois anos e meio, passamos por tanta coisa juntos”, disse Ret

O rapper ainda relembrou os momentos que passou ao lado da namorada. “Eu sei o quanto você é guerreira, o quanto você trabalha pra caralho, o quanto você se dedica pra ser a melhor namorada do mundo, você é perfeita, e que a gente continue sendo esse casal maravilhoso, num mundo de guerra é importante falar de amor, né rapaziada? Viva o amor”, mandou o recado Ret, sob os gritos do público.

“Só se tu ajoelhar pra mim”, respondeu Agatha. Em seguida, Ret cantou a música “Amor Livre”, que embalou o público. Agatha nasceu em Nova Olinda do Norte, no Amazonas.