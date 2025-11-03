Acesse sua conta
VÍDEO: Filipe Ret faz surpresa e pede namorada em casamento durante show

Momento emocionante foi compartilhado nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:42

Casal está junto desde 2023
Casal está junto desde 2023 Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Filipe Ret protagonizou um momento inesquecível de amor durante um show na Praia do Tropical Executive, em Manaus, no último sábado (1ª). O rapper pediu a namorada Agatha Sá, em casamento.

