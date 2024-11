CARRÃO

Filipe Ret compra picape de R$ 1,5 milhão queridinha dos famosos

A picape elétrica Tesla Cybertruck foi criada pela empresa de Elon Musk

Filipe Ret entrou para o time dos famosos que investiram na picape elétrica Tesla Cybertruck, modelo criado pela empresa de Elon Musk. Neste domingo (3), o rapper usou seu perfil do Instagram para celebrar a conquista do automóvel.

Em outro momento, o artista confessou que estava realizando um grande sonho de sua vida. Enquanto passeava com o carrão pelo bairro do Catete, o rapper, claro, não passou despercebido e foi flagrado por diversos celulares dos curiosos.

Vale destacar que a primeira unidade do Cybertruck chegou ao Brasil apenas no início deste ano e pertence ao influenciador digital e funkeiro Danielzinho Grau, conhecido por vender rifas. Pouco depois, o cantor Wesley Safadão também adquiriu o mesmo veículo. No ano passado, quem também apareceu dando uma “voltinha” com o carrão durante as férias nos EUA, foi a cantora Ludmilla.