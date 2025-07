REDES SOCIAIS

Filipe Ret manda recado após ser esculachado por mãe de seu filho: 'Trabalhe'

Rapper publicou conselho nas redes depois de desabafo da ex sobre sua postura como pai

Elis Freire

Publicado em 11 de julho de 2025 às 21:33

Filipe Ret e Ana Estrella Crédito: Reprodução

O rapper Filipe Ret compartilhou um conselho motivacional nesta sexta-feira (11) que foi interpretado por internautas como uma indireta. Isso porque a declaração veio logo após de Anna Estrella, sua ex-esposa, fazer duras críticas nas redes sociais à postura de Ret como pai, em especial sobre a falta de ajuda financeira. Os dois têm juntos o filho Theo, de 7 anos.>

“Rapaziada, conselho do dia: se você está com saúde e tem oportunidade, trabalhe! Trabalho, mano. Consiga o seu dinheiro, digno. Isso é um conselho, de verdade, muita gente não pode trabalhar, tem dificuldades extremas. Se você pode, agarre a oportunidade para conseguir a sua independência”, disse o artista através dos Stories do Instagram. >

O rapper complementou a fala com sua visão sobre crescimento pessoal. “Vamos ficar de olho nas oportunidades que a gente perde, e não consegue enxergar por estarmos condicionados no piloto automático. É sair do modo automático, ler outras coisas, se informar… Busque coisas para se desenvolver. Crie sua capacidade intelectual para reconhecer mais oportunidades. Quem tá com tempo, aproveite para ler, se informar, construir um psicológico melhor”, falou.>

Já a fala de Anna foi feita através perfil fechado no Instagram, voltado exclusivamente para mulheres. Mãe, ela desabafou com suas seguidoras sobre um suposto descaso de Filipe com o bem-estar emocional de Théo. >

“Um pai que ostenta para tudo, menos para o filho e seu bem-estar emocional. Eu nunca vou entender como pensa essa cabeça. Nunca”, escreveu, dando a entender que Felipe Ret não gasta para cuidar bem do filho. >

A influenciadora se abriu sobre a necessidade de expor o ex diante da situação que ela enfrenta. “Fico nervosa, quente, triste. Eu já engoli muito choro sem compartilhar nada e eu juro para vocês que ser educada, formal e madura não está me ajudando com isso também, porque a outra parte não corresponde”, ressaltou.>

Filipe Ret e Anna tiveram um relacionamento de cinco anos que teve seu fim em 2023. Atualmente, o famoso namora a influenciadora Agatha Sá.>