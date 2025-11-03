Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculação

Veja como preparar receitas de bebidas que ajudam a manter a energia durante a atividade física

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:02

Vitamina de banana com cacau e amêndoas (Imagem: Farion_O | Shutterstock)
Vitamina de banana com cacau e amêndoas Crédito: Imagem: Farion_O | Shutterstock

As vitaminas caseiras são excelentes opções para consumir antes do treino de musculação, pois fornecem energia de forma equilibrada e natural. Combinando frutas, leites, sementes e fontes de proteína, elas ajudam a preparar o corpo para o esforço físico, mantendo os níveis de glicose estáveis e evitando a fadiga precoce. Além disso, seus nutrientes favorecem a concentração, o desempenho e a recuperação muscular.

A seguir, confira 3 receitas de vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculação!

Vitamina de banana com cacau e amêndoas

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 1 colher de sopa de cacau em pó
  • 1 colher de sopa de amêndoas
  • 30 g de whey protein sabor chocolate
  • 200 ml de leite vegetal gelado

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a banana, o cacau, as amêndoas, o whey protein e o leite. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com beterraba e leite de amêndoas

Ingredientes

  • 6 morangos congelados
  • 1/2 beterraba descascada e cortada em pedaços
  • 1 xícara de chá de leite de amêndoas gelado
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos finos
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque no liquidificador os morangos, a beterraba, o leite de amêndoas, a aveia e o mel. Bata bem até formar uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de frutas vermelhas com iogurte grego (Imagem: AnnaMorozova | Shutterstock)
Vitamina de frutas vermelhas com iogurte grego Crédito: Imagem: AnnaMorozova | Shutterstock

Vitamina de frutas vermelhas com iogurte grego

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
  • 170 g de iogurte grego natural
  • 1 colher de sopa de chia
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1/2 xícara de chá de leite gelado

Modo de preparo

Coloque as frutas vermelhas, o iogurte grego, o leite e o mel no liquidificador. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Acrescente a chia e bata rapidamente, apenas para misturar. Sirva em seguida.

Mais recentes

Imagem - 4 características do cachorro da raça pastor finlandês da lapônia 

4 características do cachorro da raça pastor finlandês da lapônia 
Imagem - Mateus Aleluia une arte, memória e futuro em novo projeto

Mateus Aleluia une arte, memória e futuro em novo projeto
Imagem - Receitas de forno: 4 pratos vegetarianos para o jantar

Receitas de forno: 4 pratos vegetarianos para o jantar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada