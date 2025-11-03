3 vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:02
As vitaminas caseiras são excelentes opções para consumir antes do treino de musculação, pois fornecem energia de forma equilibrada e natural. Combinando frutas, leites, sementes e fontes de proteína, elas ajudam a preparar o corpo para o esforço físico, mantendo os níveis de glicose estáveis e evitando a fadiga precoce. Além disso, seus nutrientes favorecem a concentração, o desempenho e a recuperação muscular.
A seguir, confira 3 receitas de vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculação!
Coloque no liquidificador a banana, o cacau, as amêndoas, o whey protein e o leite. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Coloque no liquidificador os morangos, a beterraba, o leite de amêndoas, a aveia e o mel. Bata bem até formar uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Coloque as frutas vermelhas, o iogurte grego, o leite e o mel no liquidificador. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Acrescente a chia e bata rapidamente, apenas para misturar. Sirva em seguida.