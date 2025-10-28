Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ são indicado em premiação Pré-Oscar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:17
O ator baiano Wagner Moura e o filme que ele participou, “O Agente Secreto” foram indicados ao prêmio Pré-Oscar Gotham Awards, que reconhece o cinema independente e abre a temporada de premiações em Nova York, que já divulgou todos os indicados.
Wagner Moura
O longa de Kleber Mendonça foi selecionado para representar o Brasil no Oscar. A produção é apontada por vários veículos especializados como possível concorrente nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original, e o ator Wagner Moura, que disputa como Melhor Atuação Protagonista. A cerimônia de entrega do Gotham Awards acontece no dia 1º de dezembro, em Nova York.
A lista geral de indicações do Gotham Awards é liderada pelo filme “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson, com seis indicações. O filme estrelado por Leonardo Di Caprio concorre em Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado, para Paul Thomas Anderson, Melhor Atuação Revelação para Chase Infiniti, e Melhor Atuação Coadjuvante, para Benicio Del Toro.
Bugonia
A Leste de Wall
Toque Familiar
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você
Lurker
Uma Batalha Após a Outra
Sorry, Baby
O Testamento de Ann Lee
Train Dreams
Foi Apenas um Acidente
Sem Outra Escolha
Nouvelle Vague
Resurrection
Som do Caos
A 2000 metros de Andriivka
BLKNWS: Termos & Condições
Meus Amigos Indesejáveis: Parte I - Último Ar em Moscou
A Vizinha Perfeita
Coloque Sua Alma na Mão e Caminhe
Mary Bronstein, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você
Jafar Panahi, por Foi Apenas um Acidente
Kelly Reichardt, por The Mastermind
Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após A Outra
Constance Tsang, por Blue Sun Palace
Carson Lund, por Eephus
Sarah Friedland, por Toque Familiar
Akinola Davies Jr., por A Sombra do Meu Pai
Harris Dickinson, por Urchin
Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você, Mary Bronstein
O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho
Sorry, Baby, Eva Victor
Som do Caos, Louise Peter, Mascha Schilinski
Sem Outra Escolha, Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar
Uma Batalha Após a Outra, Paul Thomas Anderson
Pillion, Harry Lighton
Preparação para a Próxima Vida, Martyna Majok
Train Dreams, Clint Bentley, Greg Quedar
Jessie Buckley, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Lee Byung-hun, Sem Outra Escolha
Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você
Sopé Dìrísù, A Sombra do Meu Pai
Ethan Hawke, Blue Moon
Jennifer Lawrence, Morra Amor
Wagner Moura, O Agente Secreto
Josh O'Connor, The Mastermind
Amanda Seyfried, O Testamento de Ann Lee
Tessa Thompson, Hedda
Benicio Del Toro, Uma Batalha Após A Outra
Jacob Elordi, Frankenstein
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
Indya Moore, Pai Mãe Irmã Irmão
Wunmi Mosaku, Pecadores
Adam Sandler, Jay Kelly
Andrew Scott, Blue Moon
Alexander Skarsgård, Pillion
Stellan Skarsgård, Valor Sentimental
Teyana Taylor, Uma Batalha Após A Outra
A$AP Rocky, Céus e Infernos
Sebiye Behtiyar, Preparação para a Próxima Vida
Chase Infiniti, Uma Batalha Após A Outra
Abou Sangaré, História de Souleymane
Tonatiuh, O Beijo da Mulher-Aranha