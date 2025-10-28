É DO BRASIL!

Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ são indicado em premiação Pré-Oscar

Gotham Awards reconhece o cinema independente e abre temporada de premiações em Nova York

Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:17

Wagner Moura é dos nomes mais comentados para o Oscar Crédito: Divulgação | Vitrine Filmes

O ator baiano Wagner Moura e o filme que ele participou, “O Agente Secreto” foram indicados ao prêmio Pré-Oscar Gotham Awards, que reconhece o cinema independente e abre a temporada de premiações em Nova York, que já divulgou todos os indicados.

Wagner Moura 1 de 17

O longa de Kleber Mendonça foi selecionado para representar o Brasil no Oscar. A produção é apontada por vários veículos especializados como possível concorrente nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original, e o ator Wagner Moura, que disputa como Melhor Atuação Protagonista. A cerimônia de entrega do Gotham Awards acontece no dia 1º de dezembro, em Nova York.

A lista geral de indicações do Gotham Awards é liderada pelo filme “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson, com seis indicações. O filme estrelado por Leonardo Di Caprio concorre em Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado, para Paul Thomas Anderson, Melhor Atuação Revelação para Chase Infiniti, e Melhor Atuação Coadjuvante, para Benicio Del Toro.

Lista completa de indicados ao Gotham Awards

Melhor Filme

Bugonia

A Leste de Wall

Toque Familiar

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você

Lurker

Uma Batalha Após a Outra

Sorry, Baby

O Testamento de Ann Lee

Train Dreams

Melhor Filme Internacional

Foi Apenas um Acidente

Sem Outra Escolha

Nouvelle Vague

Resurrection

Som do Caos

Melhor Documentário

A 2000 metros de Andriivka

BLKNWS: Termos & Condições

Meus Amigos Indesejáveis: Parte I - Último Ar em Moscou

A Vizinha Perfeita

Coloque Sua Alma na Mão e Caminhe

Melhor Diretor

Mary Bronstein, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você

Jafar Panahi, por Foi Apenas um Acidente

Kelly Reichardt, por The Mastermind

Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após A Outra

Diretor Revelação

Constance Tsang, por Blue Sun Palace

Carson Lund, por Eephus

Sarah Friedland, por Toque Familiar

Akinola Davies Jr., por A Sombra do Meu Pai

Harris Dickinson, por Urchin

Melhor Roteiro Original

Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você, Mary Bronstein

O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho

Sorry, Baby, Eva Victor

Som do Caos, Louise Peter, Mascha Schilinski

Melhor Roteiro Adaptado

Sem Outra Escolha, Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar

Uma Batalha Após a Outra, Paul Thomas Anderson

Pillion, Harry Lighton

Preparação para a Próxima Vida, Martyna Majok

Train Dreams, Clint Bentley, Greg Quedar

Melhor Atuação Protagonista

Jessie Buckley, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Lee Byung-hun, Sem Outra Escolha

Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você

Sopé Dìrísù, A Sombra do Meu Pai

Ethan Hawke, Blue Moon

Jennifer Lawrence, Morra Amor

Wagner Moura, O Agente Secreto

Josh O'Connor, The Mastermind

Amanda Seyfried, O Testamento de Ann Lee

Tessa Thompson, Hedda

Melhor Atuação Coadjuvante

Benicio Del Toro, Uma Batalha Após A Outra

Jacob Elordi, Frankenstein

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental

Indya Moore, Pai Mãe Irmã Irmão

Wunmi Mosaku, Pecadores

Adam Sandler, Jay Kelly

Andrew Scott, Blue Moon

Alexander Skarsgård, Pillion

Stellan Skarsgård, Valor Sentimental

Teyana Taylor, Uma Batalha Após A Outra

Revelação em Atuação

A$AP Rocky, Céus e Infernos

Sebiye Behtiyar, Preparação para a Próxima Vida

Chase Infiniti, Uma Batalha Após A Outra

Abou Sangaré, História de Souleymane