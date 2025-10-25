"O AGENTE SECRETO"

Wagner Moura inspira concurso de sósias após nova premiação internacional

O concurso é livre e gratuito e ocorrerá no dia 2 de novembro, às 12h

Yan Inácio

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 20:48

Wagner Moura Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

A Vitrine Filmes, distribuidora do longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kléber Mendonça Filho, está organizando um concurso de sósias de Wagner Moura. O ator ganhou o prêmio de Melhor Ator na 61ª edição do Festival Internacional de Cinema de Chicago na última sexta-feira (24).

O concurso é livre e gratuito e ocorrerá no dia 2 de novembro, às 12h, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os vencedores do prêmio levarão para casa prêmios misteriosos relacionados ao filme.

O evento será conduzido por Gabi Marques, tendo na banca avaliadora a atriz Laura Lufési e o criador de conteúdo Nicolas Avansini. Para participar, é necessário fazer um cadastro em um formulário.

Em maio, Wagner Moura ganhou o prêmio de melhor interpretação masculina no Festival de Cinema de Cannes. O filme brasileiro recebeu quatro prêmios no festival. Na trama, Wagner Moura é Marcelo, um homem que volta a morar em Recife em busca de uma vida mais calma em plena ditadura militar brasileira, em 1977.