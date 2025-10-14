Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator de Tropa de Elite ironiza Wagner Moura em vídeo: 'Ainda estamos aqui'

Baiano foi criticado após listar três filmes brasileiros que todos deveriam assistir

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18:50

Wagner Moura
Wagner Moura Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Sandro Rocha, ator que interpretou o Major Rocha em 'Tropa de Elite' fez um vídeo em seu Instagram ironizando o baiano Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto". A crítica foi feita após Wagner indicar três filmes brasileiros que todos deveriam assistir em entrevista coletiva. "Bye Bye Brasil", "Terra Estrangeira" e "Vidas Secas" foram as escolhas do ator, porém, segundo Rocha, ele "apagou" títulos que deveriam estar nesta lista. 

Para o colega de profissão de Wagner Moura, "Cidade de Deus", "Tropa de Elite" e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" têm sido esquecidos por conta da "ideologia", fazendo referência a artistas de esquerda. 

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
1 de 17
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

“Deixa eu complementar: faltou Cidade de Deus, clássico, filme  antológico, e Tropa de Elite I e II. Jamais deixem que esses três filmes sejam esquecidos. Eu sei que há quem queira apagar a realidade por conta da ideologia, mas nós ainda estamos aqui”, disparou Sandro Rocha, através de vídeo compartilhado no Instagram.

Com posições políticas divergentes, Wagner Moura é identificado com pautas de esquerda e progressistas se colocando à frente de manifestações contra o PEC da Blindagem, por exemplo. Rocha, por sua vez, já chegou a declarar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à pautas ideológicas de direita.

Leia mais

Imagem - Professora recebe homenagem de alunos após ser aprovada em concurso

Professora recebe homenagem de alunos após ser aprovada em concurso

Imagem - Gisele Bündchen coloca à venda primeira mansão comprada após a fama; veja fotos

Gisele Bündchen coloca à venda primeira mansão comprada após a fama; veja fotos

Imagem - Substituta de 'Vale Tudo', 'Três Graças' dará destaque a personagens LGBTQIA+

Substituta de 'Vale Tudo', 'Três Graças' dará destaque a personagens LGBTQIA+

Tags:

Cinema Filmes

Mais recentes

Imagem - Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)

Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)
Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja
Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa