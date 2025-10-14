Ator de Tropa de Elite ironiza Wagner Moura em vídeo: 'Ainda estamos aqui'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18:50
Sandro Rocha, ator que interpretou o Major Rocha em 'Tropa de Elite' fez um vídeo em seu Instagram ironizando o baiano Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto". A crítica foi feita após Wagner indicar três filmes brasileiros que todos deveriam assistir em entrevista coletiva. "Bye Bye Brasil", "Terra Estrangeira" e "Vidas Secas" foram as escolhas do ator, porém, segundo Rocha, ele "apagou" títulos que deveriam estar nesta lista.
Para o colega de profissão de Wagner Moura, "Cidade de Deus", "Tropa de Elite" e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" têm sido esquecidos por conta da "ideologia", fazendo referência a artistas de esquerda.
Wagner Moura
“Deixa eu complementar: faltou Cidade de Deus, clássico, filme antológico, e Tropa de Elite I e II. Jamais deixem que esses três filmes sejam esquecidos. Eu sei que há quem queira apagar a realidade por conta da ideologia, mas nós ainda estamos aqui”, disparou Sandro Rocha, através de vídeo compartilhado no Instagram.
Com posições políticas divergentes, Wagner Moura é identificado com pautas de esquerda e progressistas se colocando à frente de manifestações contra o PEC da Blindagem, por exemplo. Rocha, por sua vez, já chegou a declarar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à pautas ideológicas de direita.