Professora recebe homenagem de alunos após ser aprovada em concurso

Felipe Sena
MetrópoIes
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18:33
A professora Rute Cavalcanti recebeu uma homenagem de deixar o coração quentinho. Os estudantes de uma escola em Recife (PE), organizaram uma surpresa para homenagear a educadora que foi aprovada em um concurso público. Em um vídeo compartilhado no Instagram, Rute Cavalcante aparece em lágrimas ao passar pelo corredor cercado por alunos da instituição de ensino que a aplaudem.
Depois de muito esforço e dedicação, Rute foi aprovada em um concurso público na rede estadual de Pernambuco. Ao compartilhar a notícia, seus alunos se organizaram na saída da escola, formando uma fila e recebendo a professora com palmas e abraços.
“Deixando esse momento lindo registrado e eternizado em nossos corações. O amor transforma tudo”, escreveu a docente na legenda da publicação.
O vídeo recebeu inúmeros comentários de pessoas parabenizando Rute. Muitos internautas se emocionaram com a cena. “Que lindo, Rute! Sucesso, querida!, disse uma seguidora. Uma aluna declarou: “Boa sorte nessa nova jornada, tia Rute! Vou sentir muita saudade. Obrigada por tudo!”.