Fafy Siqueira revela motivo de término do affair com Chico Anysio

Atriz contou detalhes do envolvimento com o humorista em entrevista ao programa 'Companhia Certa'

Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:05

Fafy Siqueira e Chico Anysio Crédito: Divulgação

Grande atriz e humorista, Fafy Siqueira abriu detalhes curiosos da sua vida pessoal nesta segunda-feira (13), como convidada Ronnie Von no programa “Companhia Certa” da RedeTV!.

Na entrevista, a atriz contou como foi o início do affair com o saudoso Chico Anysio (1931–2012) quando ela participava do programa "A Praça É Nossa", em 1989. "Não tinha trabalhado com ele ainda. [...] Foi em uma época que ele estava solteiro, então saíamos muito e começou a surgir um encantamento. Mas em nossas conversas íntimas ele [falava que] queria ter mais filhos, porque o sonho dele era ter uma menina. E aí percebi e falei: 'Não é isso que eu quero'. [O romance] morreu ali, a amizade continuou”, revelou.

Relação mesmo após casamento: um caso?

Mesmo após Chico assumir o relacionamento com a ex-ministra da Economia Zélia Cardoso de Mello, os laços entre Fafy e o eterno “Professor Raimundo” não só permaneceram, como viraram parceria de trabalho. “Ele casou, foi morar em São Paulo e quando vinha para o Rio ficava super sozinho. Eu ia para a casa dele, chamei ele para dirigir meu show”, contou.