Fafy Siqueira revela motivo de término do affair com Chico Anysio

Atriz contou detalhes do envolvimento com o humorista em entrevista ao programa 'Companhia Certa'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:05

Fafy Siqueira e Chico Anysio
Fafy Siqueira e Chico Anysio Crédito: Divulgação

Grande atriz e humorista, Fafy Siqueira abriu detalhes curiosos da sua vida pessoal nesta segunda-feira (13), como convidada Ronnie Von no programa “Companhia Certa” da RedeTV!. 

Na entrevista, a atriz contou como foi o início do affair com o saudoso Chico Anysio (1931–2012) quando ela participava do programa "A Praça É Nossa", em 1989. "Não tinha trabalhado com ele ainda. [...] Foi em uma época que ele estava solteiro, então saíamos muito e começou a surgir um encantamento. Mas em nossas conversas íntimas ele [falava que] queria ter mais filhos, porque o sonho dele era ter uma menina. E aí percebi e falei: 'Não é isso que eu quero'. [O romance] morreu ali, a amizade continuou”, revelou.

Relação mesmo após casamento: um caso?

Mesmo após Chico assumir o relacionamento com a ex-ministra da Economia Zélia Cardoso de Mello, os laços entre Fafy e o eterno “Professor Raimundo” não só permaneceram, como viraram parceria de trabalho. “Ele casou, foi morar em São Paulo e quando vinha para o Rio ficava super sozinho. Eu ia para a casa dele, chamei ele para dirigir meu show”, contou. 

No programa, a atriz também citou o gesto inusitado de Zélia, que demonstrou gratidão pela amizade entre os dois artistas. “Ela foi muito esperta. Me escreveu uma carta manuscrita, agradecendo pela amizade que tinha com ele”, revela, fazendo questão de esclarecer: “Não tive um caso com ele”.

