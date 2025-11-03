Príncipe William é anunciado no Domingão com Huck e web repercute: 'Passada!'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:18
Por mais inusitado que pareça, um membro da família real britânica vai participar do "Domingão com Huck"! O apresentador Luciano Huck confirmou que o Príncipe William estará no programa do próximo domingo (9) como convidado. O anúncio repercutiu nas redes sociais, com internautas se mostrando surpresos com a presença internacional.
"Príncipe William, futuro rei da Inglaterra, filho de princesa Diana e rei Charles III estará no Brasil na semana que vem. Ele vem ao Brasil para fazer as honras de um prêmio que se chama Earthshot Prize, que premia projetos de sustentabilidade pelo mundo. [...] E ele estará no Domingão no próximo domingo, fará parte da nossa mistura. Então, eu pedir para ele mandar um videozinho para gente", revelou Luciano Huck.
Princípe William
Em vídeo enviado ao programa, o príncipe de Gales se disse feliz pela oportunidade. "Oi, Luciano. Estou ansioso para vê-lo essa semana. Muito obrigado por apresentar o Earthshot Prize na quarta. Te vejo lá!", declarou.
"Semana que vem teremos príncipe William no Domingão", completou o apresentador.
A principal especulação da web é que o príncipe participe como um dos jurados convidados do quadro "Dança dos Famosos". Uma das competidoras, a apresentadora Nicole Bahls, comentou sobre a presença real. "Passada… o Príncipe William vai estar no Domingão semana que vem, já estou nervosa em pensar que ele vai me ver dançando", disse.
"O príncipe william indo no domingão vai me tirar boas risadas", garantiu um internauta. "A coisa mais aleatória possível vai ser ver o príncipe William em plena rede nacional junto com o Luciano Huck", brincou outro.