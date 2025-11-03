Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Príncipe William é anunciado no Domingão com Huck e web repercute: 'Passada!'

Membro da família real participará da atração da TV Globo no próximo domingo (9)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:18

Príncipe William está no Domingão do próximo dia 9
Príncipe William está no Domingão do próximo dia 9 Crédito: Reprodução

Por mais inusitado que pareça, um membro da família real britânica vai participar do "Domingão com Huck"! O apresentador Luciano Huck confirmou que o Príncipe William estará no programa do próximo domingo (9) como convidado. O anúncio repercutiu nas redes sociais, com internautas se mostrando surpresos com a presença internacional. 

"Príncipe William, futuro rei da Inglaterra, filho de princesa Diana e rei Charles III estará no Brasil na semana que vem. Ele vem ao Brasil para fazer as honras de um prêmio que se chama Earthshot Prize, que premia projetos de sustentabilidade pelo mundo. [...] E ele estará no Domingão no próximo domingo, fará parte da nossa mistura. Então, eu pedir para ele mandar um videozinho para gente", revelou Luciano Huck. 

Princípe William

príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
1 de 7
príncipe william por Reprodução | Instagram

LEIA MAIS

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Richarlyson se transforma em MC Belinha no Domingão e fala sobre liberdade e sexualidade

Artesã rasga contrato do ‘The Wall’ no Domingão com Huck após vários erros e vê milagre acontecer

Em vídeo enviado ao programa, o príncipe de Gales se disse feliz pela oportunidade. "Oi, Luciano. Estou ansioso para vê-lo essa semana. Muito obrigado por apresentar o Earthshot Prize na quarta. Te vejo lá!", declarou. 

"Semana que vem teremos príncipe William no Domingão", completou o apresentador.

A principal especulação da web é que o príncipe participe como um dos jurados convidados do quadro "Dança dos Famosos". Uma das competidoras, a apresentadora Nicole Bahls, comentou sobre a presença real. "Passada… o Príncipe William vai estar no Domingão semana que vem, já estou nervosa em pensar que ele vai me ver dançando", disse.

"O príncipe william indo no domingão vai me tirar boas risadas", garantiu um internauta. "A coisa mais aleatória possível vai ser ver o príncipe William em plena rede nacional junto com o Luciano Huck", brincou outro. 

Leia mais

Imagem - Filipa sofre acidente e destino de Sofia muda novamente em 'Dona de Mim'

Filipa sofre acidente e destino de Sofia muda novamente em 'Dona de Mim'

Imagem - Tremembé: Cristian Cravinhos se revolta com 'mentiras' e detona série do Prime Video

Tremembé: Cristian Cravinhos se revolta com 'mentiras' e detona série do Prime Video

Imagem - Privilégios, luxos e segurança: por que os criminosos famosos ficam presos em Tremembé?

Privilégios, luxos e segurança: por que os criminosos famosos ficam presos em Tremembé?

Tags:

tv Globo Domingão com Huck Família Real Princípe William

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada