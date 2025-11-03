CRISE

Filipa sofre acidente e destino de Sofia muda novamente em 'Dona de Mim'

Atriz sofrerá recaída por conta de nova armação com as suas medicações

O destino de Sofia (Elis Cabral) vai mudar mais uma vez em "Dona de Mim" com os novos acontecimentos. Isso porque Filipa (Claudia Abreu), que conseguiu a guarda da criança na Justiça, sofrerá uma acidente na trama, o que a impedirá de continuar com a responsabilidade pela menina. Sendo assim, a atriz perderá a guarda da personagem de Elis Cabral, que passará de mãos mais uma vez.

A reviravolta começa quando Danilo (Felipe Simas) descobrir que Jaques (Marcello Novaes) estava trocando os remédios de Filipa para que ela ficasse mal e ele pudesse controlar tudo na fábrica. O jovem descobrirá tudo ao ouvir uma conversa suspeita e então resolver comprar novos remédios para ela, observando uma melhora.

Jaques, porém, descobrirá o que Danilo fez e confiscará os remédios verdadeiros e Filipa volta a ficar mal. É aí que ela acabará sofrendo um acidente, mas é socorrida pela personagem de Felipe Simas.

Ao ficar sabendo do acidente de Filipa, Samuel (Juan Paiva) que já queria a tutela da irmã resolve pedir a guarda provisória de Sofia, agora com um novo argumento. O juiz avisa a advogada dos Boaz que uma equipe fará visitas à mansão para reavaliar a guarda da menina e Samuel anuncia que conseguiu a guarda provisória da garota.