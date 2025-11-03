Acesse sua conta
Filipa sofre acidente e destino de Sofia muda novamente em 'Dona de Mim'

Atriz sofrerá recaída por conta de nova armação com as suas medicações

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:41

Filipa sofrerá acidente em
Filipa sofrerá acidente em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

O destino de Sofia (Elis Cabral) vai mudar mais uma vez em "Dona de Mim" com os novos acontecimentos. Isso porque Filipa (Claudia Abreu), que conseguiu a guarda da criança na Justiça, sofrerá uma acidente na trama, o que a impedirá de continuar com a responsabilidade pela menina. Sendo assim, a atriz perderá a guarda da personagem de Elis Cabral, que passará de mãos mais uma vez. 

A reviravolta começa quando Danilo (Felipe Simas) descobrir que Jaques (Marcello Novaes) estava trocando os remédios de Filipa para que ela ficasse mal e ele pudesse controlar tudo na fábrica. O jovem descobrirá tudo ao ouvir uma conversa suspeita e então resolver comprar novos remédios para ela, observando uma melhora. 

Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim"

Filipa (Claudia Abel) vai tentar se jogar da janela em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Filipa (Cláudia Abreu) sempre foi uma mulher intensa por Reprodução / TV Globo
Filipa e Abel em Dona de Mim por Reprodução
Filipa recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Filipa (Claudia Abreu) por Reprodução
Filipa (Claudia Abel) vai tentar se jogar da janela em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo

Jaques, porém, descobrirá o que Danilo fez e confiscará os remédios verdadeiros e Filipa volta a ficar mal. É aí que ela acabará sofrendo um acidente, mas é socorrida pela personagem de Felipe Simas.

Ao ficar sabendo do acidente de Filipa, Samuel (Juan Paiva) que já queria a tutela da irmã resolve pedir a guarda provisória de Sofia, agora com um novo argumento. O juiz avisa a advogada dos Boaz que uma equipe fará visitas à mansão para reavaliar a guarda da menina e Samuel anuncia que conseguiu a guarda provisória da garota. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Tags:

Dona de mim tv Globo Novela

