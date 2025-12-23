ASTROLOGIA

Seja corajoso: Universo traz encerramentos importantes para alguns signos ainda hoje (23 de dezembro)

Dia ideal para concluir pendências antes do Natal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 20:20

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Mesmo com a sensibilidade em alta, o Sol em Capricórnio lembra que ainda há tarefas a concluir. Esta terça-feira é perfeita para finalizar o que ficou pendente, tanto no mundo prático quanto no emocional.

Resolver um assunto antigo, colocar documentos em ordem ou simplesmente organizar a casa pode trazer uma sensação enorme de alívio. O externo reflete o interno.

O céu favorece os fechamentos feitos com calma e responsabilidade. Não é sobre pressa, mas sobre concluir com dignidade o que precisa ficar para trás.