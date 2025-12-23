Seja corajoso: Universo traz encerramentos importantes para alguns signos ainda hoje (23 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 20:20
Mesmo com a sensibilidade em alta, o Sol em Capricórnio lembra que ainda há tarefas a concluir. Esta terça-feira é perfeita para finalizar o que ficou pendente, tanto no mundo prático quanto no emocional.
Resolver um assunto antigo, colocar documentos em ordem ou simplesmente organizar a casa pode trazer uma sensação enorme de alívio. O externo reflete o interno.
O céu favorece os fechamentos feitos com calma e responsabilidade. Não é sobre pressa, mas sobre concluir com dignidade o que precisa ficar para trás.
O que você encerra hoje abre espaço para um Natal mais leve e um 2026 mais alinhado com quem você está se tornando.