ANIMAIS

Gatos e donos compartilham o 'hormônio do amor': entenda como o vínculo funciona

Gatos são independentes? Entenda como o "hormônio do amor", a oxitocina, fortalece a confiança mútua e alivia o estresse nos donos

Agência Correio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:00

Piscar lento e ronronar: a ciência explica os sinais sutis que seu felino usa para liberar o hormônio do vínculo em você Crédito: Pexels

Os gatos, muitas vezes, recebem a fama de independentes e menos carinhosos quando comparados aos cães, entretanto, pesquisas recentes sugerem que humanos e felinos compartilham uma conexão verdadeiramente única. Esta ligação profunda é alimentada por uma substância poderosa no cérebro: a oxitocina, popularmente conhecida como o “hormônio do amor”.

A oxitocina, a mesma substância neuroquímica que surge durante o abraço entre amigos ou quando uma mãe embala o bebê, revela-se crucial para o vínculo entre gatos e seus tutores.

Cientistas comprovaram há muito tempo que interações amigáveis ativam a liberação de oxitocina em cães e donos, mas estudos confirmam agora que o efeito é real também para os gatos.

Gatos 1 de 11

Muitas pessoas acham que acariciar um gato que ronrona é uma atividade relaxante, e a ciência confirma isso. A oxitocina desempenha um papel central na confiança, na ligação social e na regulação do estresse.

Continue lendo e descubra como o contato gentil transforma seu cérebro e o do seu felino, fortalecendo a amizade entre espécies.

Oxitocina: o poderoso hormônio do amor

A oxitocina possui efeitos calmantes tanto em animais quanto em humanos, atuando diretamente na supressão do hormônio do estresse, o cortisol.

Além disso, este hormônio ativa o sistema nervoso parassimpático, o sistema de descanso e digestão, ajudando o corpo a relaxar. Um estudo de 2005 demonstrou, por exemplo, que a oxitocina tornava voluntários humanos significativamente mais dispostos a confiar em outros durante jogos financeiros.

Pesquisadores japoneses relataram em 2021 que breves sessões de carinho com gatos aumentavam os níveis de oxitocina na saliva de muitos donos.

O estudo observou que o contato amigável, como acariciar o gato e falar em tom gentil, estava diretamente relacionado ao aumento do hormônio nos humanos, em comparação com um período de descanso tranquilo sem os gatos.

O toque e a confiança felina

O contato físico gentil é o principal gatilho para a liberação deste hormônio no relacionamento entre espécies. De fato, a pesquisa indica que não é apenas o pelo macio que relaxa; o ato de acariciar e até o som do ronronar podem disparar a liberação de oxitocina nos nossos cérebros.

O ronronar tem sido associado à cura dos próprios gatos e a efeitos calmantes nos humanos, inclusive reduzindo a frequência cardíaca e a pressão arterial.

Um estudo de 2025 descobriu que, quando os donos abraçavam ou embalavam seus gatos de forma relaxada, a oxitocina dos donos tendia a aumentar, assim como a dos gatos.

Gatos com apego seguro, que iniciavam o contato (como sentar no colo), apresentavam um aumento na oxitocina. Quanto mais tempo os gatos passavam perto de seus humanos, maior era o aumento do hormônio do vínculo.

Diferenças entre gatos e cães na química

É verdade que os estudos geralmente encontram respostas mais fortes de oxitocina nas interações entre cães e humanos.

Cães, sendo animais de matilha domesticados para a companhia constante, estão programados para buscar contato visual, carinho e aprovação, comportamento que estimula a oxitocina em ambas as partes. Em um experimento de 2016, os cães apresentaram um aumento médio de 57% nos níveis de oxitocina após o tempo de brincadeira.

Por outro lado, os gatos evoluíram a partir de caçadores mais solitários, que não precisavam de gestos sociais evidentes para sobreviver.

Portanto, eles podem não exibir comportamentos impulsionados pela oxitocina de forma tão pronta ou consistente. Em vez disso, os gatos podem reservar seu comportamento de liberação de oxitocina para quando realmente se sentem seguros, pois a confiança deve ser conquistada.

A chave para criar laços com um gato é compreender como eles se comunicam. Em vez do contato visual prolongado, os gatos usam sinais mais sutis, como o piscar lento, um "sorriso felino" que sinaliza segurança e confiança.