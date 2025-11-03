Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gatos e donos compartilham o 'hormônio do amor': entenda como o vínculo funciona

Gatos são independentes? Entenda como o "hormônio do amor", a oxitocina, fortalece a confiança mútua e alivia o estresse nos donos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:00

Piscar lento e ronronar: a ciência explica os sinais sutis que seu felino usa para liberar o hormônio do vínculo em você
Piscar lento e ronronar: a ciência explica os sinais sutis que seu felino usa para liberar o hormônio do vínculo em você Crédito: Pexels

Os gatos, muitas vezes, recebem a fama de independentes e menos carinhosos quando comparados aos cães, entretanto, pesquisas recentes sugerem que humanos e felinos compartilham uma conexão verdadeiramente única. Esta ligação profunda é alimentada por uma substância poderosa no cérebro: a oxitocina, popularmente conhecida como o “hormônio do amor”.

A oxitocina, a mesma substância neuroquímica que surge durante o abraço entre amigos ou quando uma mãe embala o bebê, revela-se crucial para o vínculo entre gatos e seus tutores.

Cientistas comprovaram há muito tempo que interações amigáveis ativam a liberação de oxitocina em cães e donos, mas estudos confirmam agora que o efeito é real também para os gatos.

Gatos

[Edicase]Gatos highlander com pelo longo precisam de escovação regular (Imagem: Anne Richard | Shutterstock) por Imagem: Anne Richard | Shutterstock
[Edicase]O gato elfo se destaca por não ter pelos e por ter as orelhas curvadas para trás (Imagem: Dan Kosmayer | Shutterstock) por Imagem: Dan Kosmayer | Shutterstock
[Edicase]O sphynx é a raça de gato sem pelo mais conhecida do mundo (Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock) por Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock
[Edicase]As raças de gato sem pelo chamam atenção por sua aparência exótica (Imagem: Katrin Baidimirova | Shutterstock) por Imagem: Katrin Baidimirova | Shutterstock
[Edicase]Repetir o nome do gato enquanto se brinca com um item conhecido ativa o instinto de atenção e facilita o retorno ao tutor (Imagem: ketlit | Shutterstock) por Imagem: ketlit | Shutterstock
[Edicase]O uso de petiscos é uma das formas mais eficazes de ensinar o gato a vir quando chamado (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
[Edicase]O gato van turco não possui subpelo, o que evita a formação de nós e dispensa escovação diária (Imagem: Barrie Barrington | Shutterstock) por Imagem: Barrie Barrington | Shutterstock
[Edicase]Inteligente e de personalidade ativa, o gato van turco tem características apaixonantes (Imagem: Lea Rae | Shutterstock) por Imagem: Lea Rae | Shutterstock
[Edicase]O gato persa é particularmente suscetível a problemas de visão (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock) por Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock
[Edicase]A obesidade é prejudicial para a saúde de cães e gatos (Imagem: Victoria 1 | Shutterstock) por Imagem: Victoria 1 | Shutterstock
[Edicase]É importante que o nome combine com a personalidade e aparência do gato (Imagem: Mariia Romanyk | Shutterstock) por Imagem: Mariia Romanyk | Shutterstock
1 de 11
[Edicase]Gatos highlander com pelo longo precisam de escovação regular (Imagem: Anne Richard | Shutterstock) por Imagem: Anne Richard | Shutterstock

Muitas pessoas acham que acariciar um gato que ronrona é uma atividade relaxante, e a ciência confirma isso. A oxitocina desempenha um papel central na confiança, na ligação social e na regulação do estresse.

Continue lendo e descubra como o contato gentil transforma seu cérebro e o do seu felino, fortalecendo a amizade entre espécies.

Oxitocina: o poderoso hormônio do amor

A oxitocina possui efeitos calmantes tanto em animais quanto em humanos, atuando diretamente na supressão do hormônio do estresse, o cortisol.

Além disso, este hormônio ativa o sistema nervoso parassimpático, o sistema de descanso e digestão, ajudando o corpo a relaxar. Um estudo de 2005 demonstrou, por exemplo, que a oxitocina tornava voluntários humanos significativamente mais dispostos a confiar em outros durante jogos financeiros.

Pesquisadores japoneses relataram em 2021 que breves sessões de carinho com gatos aumentavam os níveis de oxitocina na saliva de muitos donos.

O estudo observou que o contato amigável, como acariciar o gato e falar em tom gentil, estava diretamente relacionado ao aumento do hormônio nos humanos, em comparação com um período de descanso tranquilo sem os gatos.

O toque e a confiança felina

O contato físico gentil é o principal gatilho para a liberação deste hormônio no relacionamento entre espécies. De fato, a pesquisa indica que não é apenas o pelo macio que relaxa; o ato de acariciar e até o som do ronronar podem disparar a liberação de oxitocina nos nossos cérebros.

O ronronar tem sido associado à cura dos próprios gatos e a efeitos calmantes nos humanos, inclusive reduzindo a frequência cardíaca e a pressão arterial.

Um estudo de 2025 descobriu que, quando os donos abraçavam ou embalavam seus gatos de forma relaxada, a oxitocina dos donos tendia a aumentar, assim como a dos gatos.

Gatos com apego seguro, que iniciavam o contato (como sentar no colo), apresentavam um aumento na oxitocina. Quanto mais tempo os gatos passavam perto de seus humanos, maior era o aumento do hormônio do vínculo.

Diferenças entre gatos e cães na química

É verdade que os estudos geralmente encontram respostas mais fortes de oxitocina nas interações entre cães e humanos.

Cães, sendo animais de matilha domesticados para a companhia constante, estão programados para buscar contato visual, carinho e aprovação, comportamento que estimula a oxitocina em ambas as partes. Em um experimento de 2016, os cães apresentaram um aumento médio de 57% nos níveis de oxitocina após o tempo de brincadeira.

Por outro lado, os gatos evoluíram a partir de caçadores mais solitários, que não precisavam de gestos sociais evidentes para sobreviver.

Portanto, eles podem não exibir comportamentos impulsionados pela oxitocina de forma tão pronta ou consistente. Em vez disso, os gatos podem reservar seu comportamento de liberação de oxitocina para quando realmente se sentem seguros, pois a confiança deve ser conquistada.

A chave para criar laços com um gato é compreender como eles se comunicam. Em vez do contato visual prolongado, os gatos usam sinais mais sutis, como o piscar lento, um "sorriso felino" que sinaliza segurança e confiança.

A companhia de um gato, reforçada por estes pequenos aumentos hormonais das interações diárias, pode servir como um amortecedor contra a ansiedade e a depressão.

Leia mais

Imagem - Pele negra exige cuidado específico: entenda por que usar produtos genéricos pode agravar manchas

Pele negra exige cuidado específico: entenda por que usar produtos genéricos pode agravar manchas

Imagem - Dermatologista dá dicas de como espremer cravos e espinhas

Dermatologista dá dicas de como espremer cravos e espinhas

Imagem - Mulheres criam vila com entrada de homens proibida para envelhecer em paz

Mulheres criam vila com entrada de homens proibida para envelhecer em paz

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada