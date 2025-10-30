SAÚDE

Dermatologista dá dicas de como espremer cravos e espinhas

Métodos eficazes para lidar com cravos profundamente enraizados

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 08:00

Métodos eficazes para lidar com cravos profundamente enraizados Crédito: (Banco de Imagens)

Saber como espremer cravos e espinhas corretamente é fundamental para manter a saúde da pele e evitar cicatrizes indesejadas. Embora a tentação de remover essas imperfeições seja grande, é importante adotar técnicas seguras e eficazes para não comprometer a integridade da pele.

A dermatologista americana Sandra Lee, conhecida como "Dr. Pimple Popper", compartilha em suas redes sociais métodos profissionais para a remoção de cravos e espinhas. Ela enfatiza a importância de utilizar instrumentos adequados e manter a higiene para prevenir infecções e danos à pele.

Preparação adequada antes de espremer

Antes de tentar remover cravos ou espinhas, é essencial preparar a pele corretamente. Sandra Lee recomenda realizar o procedimento após um banho quente ou sauna, pois o calor ajuda a abrir os poros, facilitando a remoção das impurezas.

Além disso, é crucial garantir que as mãos e os instrumentos estejam completamente limpos. A dermatologista sugere o uso de um comedão, um tipo de pinça específica para esse fim, que deve ser devidamente higienizado antes de cada uso.

Técnicas seguras para remoção

Durante a remoção, é importante aplicar pressão suave e controlada. Evite utilizar lâminas afiadas ou cortar a pele, pois isso pode causar cicatrizes e infecções. Sandra Lee alerta que a força excessiva pode danificar a pele e agravar a inflamação.

Se o cravo ou espinha estiver profundamente enraizado, é melhor consultar um dermatologista profissional. Tentar removê-lo sem o conhecimento adequado pode resultar em complicações e prolongar o problema.

Cuidados pós-procedimento

Após a remoção, é fundamental cuidar da pele para evitar infecções e promover a cicatrização. Sandra Lee recomenda o uso de produtos suaves e específicos para o tipo de pele, evitando substâncias agressivas que possam causar irritações.

Além disso, é importante manter a pele hidratada e protegida do sol. A exposição solar pode agravar a inflamação e retardar o processo de cicatrização, portanto, o uso de protetor solar é essencial.

Quando buscar ajuda profissional

Se, após seguir as orientações acima, os cravos ou espinhas persistirem ou se agravarem, é aconselhável procurar um dermatologista. Profissionais da área podem oferecer tratamentos mais eficazes e personalizados, garantindo a saúde e a estética da pele.