Término, parto em ônibus, armação: veja resumo de 'Dona de Mim', semana de 03/11 a 8/11

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:59

Leo decidirá se afastar de Samuel Crédito: Reprodução / Gshow

Nesta semana, inúmeras reviravoltas tomarão conta de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. As relações amorosas serão bagunçadas e muita armação acontecerá entre os personagens. Entre os acontecimentos, Leo (Clara Moneke) terminará com o namorado Samuel (Juan Paiva), uma personagem vai parir em um ônibus e Jacques (Marcello Novais) trocará novamente os remédios de Filipa (Claudia Abreu), mas será desmascarado. Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.

Veja os resumos da semana de 3/11 a 8/11:

03 de novembro (segunda-feira)

Sofia arma para conseguir sair com Rosa. Filipa descobre que Sofia e Rosa fugiram de casa, e liga para Leo, que aciona Marlon. Sofia consegue ligar para Leo, e Marlon vai ao encontro das duas. Filipa repreende a atitude de Sofia, e a leva para casa com Rosa. Jaques ameaça retirar a autonomia de Rosa. Filipa diz a Jaques que os remédios estão lhe fazendo mal. Rosa recupera a consciência. Leo pede para retomar o cargo de babá de Sofia, e Samuel desaprova. Caco, Breno, Ayla e Gisele lamentam que Leo tenha interrompido sua coleção para cuidar de Sofia. Samuel pede Leo em casamento.

04 de novembro (terça-feira)

Leo se decepciona com Samuel e afirma que seguirá como babá de Sofia. Marlon se emociona ao dizer a Leo que ela nasceu para ser mãe. Yara e Stephany lamentam que Leo tenha interrompido sua coleção. Davi luta com Bárbara, que se irrita com o rapaz. Leo se preocupa com Filipa. Começa a festa de Ryan e Azzy na Barreira, e Marlon e a polícia acompanham o movimento. Durval orienta Vespa a cancelar uma entrega de mercadoria. Jaques sabota os remédios de Filipa novamente. Samuel pede que Filipa lhe passe a guarda de Sofia, e Leo ouve. Marlon e Pompeu vão atrás de Dinho. Ryan e Azzy iniciam seu clipe, quando o barulho de um tiro ecoa na Barreira.

05 de novembro (quarta-feira)

Marlon pede reforço. Maxwell vê quando Marlon chega com Castro desacordado até Pompeu e Castanho. Vespa ameaça Ryan e exige que o rapaz se una a eles. Alan afirma a Marlon que a polícia contra-atacará o movimento. Ryan se desculpa com Azzy. Filipa reclama para Jaques sobre os remédios. Samuel e Jaques trocam ofensas. Marlon sofre com o ocorrido na barreira, e Alan o apoia. Leo diz a Samuel que deseja terminar o relacionamento dos dois.



06 de novembro (quinta-feira)

Leo afirma seu amor por Samuel, mas insiste em se afastar para priorizar os cuidados com Sofia. Samuel conversa com Vivian sobre a situação de Filipa. Filipa tem um sonho com Abel. Rangel reconhece a atuação de Marlon no confronto na Barreira. Leo confirma que Davi está envolvido com Bárbara. Leo e Marlon ajudam em um parto no ônibus, sem perceberem que estão sendo fotografados por um jornalista. Marlon e Leo se surpreendem ao serem procurados por um programa de TV para dar entrevista. Samuel descobre que Leo e Marlon estão sendo confundidos com um casal. Jaques sonda Elias sobre uma possível interdição judicial de Ricardo, e Danilo ouve. Tania reaparece disfarçada como enfermeira, e monitora Ricardo no hospital.

07 de novembro (sexta-feira)

Tânia informa a Vanderson que Ricardo está em coma, e orienta o comparsa a encontrar Patrícia. Danilo confronta Jaques sobre os remédios sabotados de Filipa. Walkíria afirma a Samuel que a conclusão do inquérito sobre a morte de Abel aponta Vanderson como autor do crime. Samuel desconfia de Danilo e visita Ricardo. Jaques ameaça Danilo. Tânia observa Jaques no hospital em que Ricardo está. Danilo vai ao quarto de Filipa, e Nina flagra o rapaz. Leo e Samuel se desentendem. Bárbara convida Marlon para sair, e os dois ficam juntos. Leo e Marlon se aproximam. Danilo revela a Nina que Jaques está dopando Filipa.

08 de novembro (sábado)

Nina não acredita em Danilo, e exige que o rapaz se afaste de Filipa. Marlon pensa em Leo. Danilo pede que Leo leve novos remédios para Filipa. Ryan pede que Lucas descubra sobre a nova operação policial na Barreira. Sofia torce pela união de Samuel e Leo. Sem que Filipa perceba, Leo dá um remédio comprado por Danilo para Filipa. Leo nota a melhora de Filipa e sonda Danilo. Davi conta a Leo que viu Marlon com Bárbara. Jaques descobre que Danilo comprou novos remédios para Filipa. Yara, Stephany e as costureiras fazem uma surpresa a Leo, e avisam que a coleção não irá parar.