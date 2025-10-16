CORRIDA PARA O OSCAR

'O agente secreto': ingressos para pré-estreia já estão à venda em Salvador

Exibição será no Cine Glauber Rocha

Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:08

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Reprodução

Os ingressos para a pré-estreia do filme "O Agente Secreto", escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional, já estão à venda. Em Salvador, a exibição será no Cine Glauber Rocha.

Haverá uma sessão em 25 de outubro e outra em 1º de novembro. Já em 4 de novembro, quatro salas vão exibir o filme, sendo que uma das sessões especiais vai contar com a presença do diretor do longa, Kleber Mendonça Filho, do ator Wagner Moura e da produtora Emilie Lesclaux. Neste dia, o ingresso terá valor único promocional de R$ 20. Todas as exibições serão às 19h.

Os bilhetes podem ser adquiridos presencialmente no cinema ou no site do Glauber Rocha (clique aqui para acessar). O filme estreia oficialmente em 6 de novembro.

O longa conta a história de Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, que volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. A história se passa na década de 70.