O Agente Secreto: ingressos de sessões especiais no Glauber Rocha esgotam em 30 minutos

Exibições antecipadas do longa de Kleber Mendonça Filho têm início na capital baiana nesta quinta-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:16

Wagner Moura em 'O Agente Secreto'
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Reprodução

As sete sessões especiais do filme “O Agente Secreto” no Cine Glauber Rocha já estão com ingressos esgotados. Os 1.400 bilhetes disponíveis no site acabaram em cerca de 30 minutos, de acordo com o diretor do cinema, Cláudio Marques.

As exibições antecipadas do longa de Kleber Mendonça Filho têm início na capital baiana nesta quinta-feira (18) e seguem até o dia 24 deste mês. O filme, que estreia oficialmente no dia 6 de novembro, chegou antes da hora em dois cinemas além do Cine Glauber Rocha: o Cinema da Fundaj, em Recife, e o Cine Passeio, em Curitiba.

As sessões especiais acontecem de forma a atender aos critérios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para que um filme esteja qualificado para representar o Brasil no Oscar. Isso porque, para que sejam elegíveis, as produções selecionadas precisam ter ficado em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos em seus países de origem.

O Agente Secreto

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 5
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução

Para Cláudio Marques, ver a vontade dos amantes do cinema de Salvador de assistir ao filme é motivo de alegria pura, especialmente se tratando de um filme de Kleber Mendonça Filho, a quem ele descreve como um “apaixonado pelo cinema, por bons filmes, boas projeções e cinemas de rua”. Ele conta que a história do diretor com o Cine Glauber Rocha é antiga.

“[Ele] esteve aqui para uma sessão quando ainda eram ruínas, em 2005. Nós exibimos praticamente todos os seus curtas e longas, sessões memoráveis. E ‘O Agente Secreto’ é um filmaço! Rico em detalhes, denso, triste, mas com humor, belíssimas atuações, atuações de cinema! Imagem de cinema, som incrível… fico feliz por estar exibindo o filme em primeira mão para os baianos”, celebra.

O filme

Protagonizado pelo baiano Wagner Moura, “O Agente Secreto” se passa na década de 1970 e acompanha a história de um professor universitário que retorna ao Recife para se reconectar com o filho mais novo, mesmo em meio aos riscos da ditadura militar.

O filme ganhou destaque internacional no Festival de Cannes 2025: Wagner Moura foi premiado como melhor ator, e Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de melhor direção. A obra também recebeu elogios da imprensa estrangeira. O jornal inglês The Guardian definiu o longa como "visual e dramaticamente soberbo", além de "ambicioso, complexo e elusivo".

