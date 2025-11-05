TECNOLOGIA

De baterias gigantes a câmeras para antecipar falhas, Coelba apresenta novidades para o Verão

Distribuidora de energia anuncia investimentos de quase R$ 300 milhões para reforçar rede elétrica

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:28

BESS são estruturas semelhantes a contêineres que serão usadas para reforçar rede elétrica da Coelba a partir do próximo verão Crédito: Reprodução

Uma das grandes novidades da Neoenergia Coelba para o Verão 2026 será o início da utilização do BESS, um moderno sistema de armazenamento de energia, que funciona na prática como baterias externas gigantescas, com capacidade para garantir o fornecimento de energia de pequenas cidades por cerca de 3 horas. Os três conjuntos de baterias já estão à disposição da distribuidora de eletricidade e podem ser direcionados para qualquer região do estado onde houver necessidade de um reforço emergencial no fornecimento energético.

Além do BESS, a Neoenergia apresentou nesta quarta-feira (dia 05) outras novidades tecnológicas que prometem garantir a tranquilidade no fornecimento energético durante a estação mais quente do ano, e quanto a Bahia espera receber mais de 9 milhões de visitantes. Veículos equipados com câmeras de ultrassom e ultravioleta vão percorrer a rede elétrica para identificar preventivamente possíveis falhas na infraestrutura, permitindo uma atuação antecipada e reduzindo o risco de interrupções.

Durante o período, também estarão disponíveis 10 transformadores e 2 subestações móveis, prontos para atender a eventuais ocorrências com agilidade. Entre melhorias e ações preventivas, a Coelba deverá investir quase R$ 300 milhões nos principais destinos turísticos da Bahia durante o próximo verão.

Desse montante, R$ 168 milhões foram aplicados em obras de alta tensão, como subestações e linhas de distribuição, assegurando maior robustez e capacidade de atendimento à alta demanda por energia no período. Em redes de média tensão – infraestrutura que leva a energia das subestações até a casa dos clientes, foram investidos R$ 71,6 milhões, além de inspeção em 7,3 mil quilômetros de rede, a realização de 104 mil podas e a instalação de 162 novos equipamentos automatizados, que aumentam a eficiência e trazem maior confiabilidade ao fornecimento de energia.

Entre os principais empreendimentos, está a construção de mais uma linha de distribuição de alta tensão na região de Guarajuba, que aumentou a capacidade de abastecimento à todo o eixo do litoral norte, um investimento de R$ 66,1 milhões e benefício direto a mais de 5 mil consumidores, além do grande volume de turistas nesta região.

Estão previstas também, até dezembro, ampliações de subestações em áreas estratégicas, como Mucuri (R$ 15,9 milhões), Canavieiras (R$ 10 milhões), Prado (R$ 9 milhões) e Trancoso (R$ 10,7 milhões), aumentando da oferta de energia em todas as regiões.

Ao longo deste ano, a empresa já inaugurou 22 novas bases de apoio, três delas distribuídas estrategicamente em regiões de alta movimentação turística, como Guarajuba, Boipeba e Mucugê. Em campo, mais de mil profissionais estarão mobilizados para atendimento durante todo o período.

Segundo Thiago Martins, superintendente técnico da Neoenergia Coelba, os investimentos visam preparar a rede para o crescimento do consumo e o aumento das temperaturas, que exigem um sistema ainda mais resiliente e moderno.

“A Neoenergia Coelba vem investindo de forma contínua em automação, digitalização e reforço da rede elétrica. Nosso foco é garantir um fornecimento estável, mesmo diante de eventos climáticos severos e do aumento da carga durante o verão. Essa preparação permite uma atuação mais rápida das equipes e maior confiabilidade no serviço para os consumidores”, destaca Martins.

Thiago Martins conta que a Coelba tem um plano total de investimentos de R$ 13,3 bilhões em novas subestações e que quase R$ 5 bilhões já foram realizados. O investimento total da empresa na Bahia este ano é de R$ 7,8 bilhões, segundo ele. “Nós temos um cuidado de olhar para o crescimento de novos locais, mas também o de manter a qualidade das redes que já estão instaladas”, disse.

Além da construção da uma nova subestação, em Atracadouro, a empresa ampliou a capacidade operacional de quatro unidades.

Em relação às prioridades para o verão, ele destaca todo o litoral do estado, além da Chapada Diamantina, que também atrai grande fluxo de turistas. “Sabemos que a Bahia é um destino desejado por brasileiros, mas também pelos visitantes estrangeiros, então acreditamos que ao fazer este incremento na infraestrutura destes locais, contribuímos para o fortalecimento do turismo”, avaliou durante a apresentação do plano, que aconteceu na sede da Setur. Mais de mil profissionais estarão dedicados à Operação Verão da empresa, que contará com mais de 160 novos equipamentos, 10 transformadores móveis e duas subestações.

“Além das grandes obras, nós buscamos reforçar os times para ter sempre equipes bem posicionadas”, explicou.

No Litoral Norte, que certamente receberá grande fluxo de visitantes de outros estados e países, mas também de baianos em busca da tranquilidade das praias de águas mornas, o investimento supera os R$ 46 milhões e passam por reforços em subestações e mais de 1,6 mil quilômetros de redes de distribuição inspecionados.

Verão quente no turismo

Estão previstos para os próximos meses mais de 3,7 mil voos extras nos aeroportos baianos, tanto no reforço de linhas regulares, quanto em operações temporárias. A estimativa da Secretaria de Turismo da Bahia é que mais de 600 mil assentos extras sejam ofertados nacionalmente. Em relação aos voos internacionais, as perspectivas também são positivas. Segundo o secretário Maurício Bacelar, diversas companhias aéreas já anunciaram que ampliarão frequências de voos para Salvador no verão. Além disso, completa, a Copa Airlines inicia a operação entre Salvador e o Panamá em 7 de janeiro.