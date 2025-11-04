TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Projeto que reduz energia equivalente a cidade com um milhão de habitantes será apresentado na COP30

Iniciativa ajudou Braskem a reduzir consumo de gás natural em 120 mil metros cúbicos cpor dia

Donaldson Gomes

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 05:00

Projeto reduziu consumo em unidade da Braskem no ABC Paulista Crédito: Divulgação

O projeto Vesta, desenvolvido pela Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, em parceria estratégica com a Siemens Energy, foi selecionado para o Prêmio SB COP Awards, promovido pela Sustainable Business COP (SB COP), iniciativa que reconhece as soluções empresariais de destaque na agenda climática.

Combinando inovação tecnológica e eficiência energética, o Vesta gerou impactos significativos na operação do cracker – a principal unidade industrial da Braskem no Polo Petroquímico do ABC, em São Paulo, de modo a estabelecer um novo patamar de desempenho. Entre os principais resultados, destaca-se a redução de 7,3% no gasto energético – o equivalente ao consumo de uma cidade com um milhão de habitantes. Essa economia foi viabilizada pela diminuição de 120 mil metros cúbicos por dia de gás natural e pela redução de 20 megawatts no consumo de energia elétrica da rede.

Essas ações contribuíram para evitar aproximadamente 100 mil toneladas de emissões de CO₂e por ano. Além disso, o projeto alcançou uma economia de 11% no consumo de água da unidade industrial, o que reforça o compromisso da companhia com práticas produtivas mais sustentáveis e de alto desempenho. “Ter o projeto Vesta reconhecido pelo SB COP Awards reforça o papel da Braskem na transição energética e na redução de emissões dentro do setor produtivo. Estamos muito felizes com o reconhecimento”, celebra Gustavo Checcucci, diretor de Energia e Descarbonização Industrial da Braskem.

“A escolha da Siemens Energy para a execução desse projeto é resultado de um trabalho conjunto de alinhamentos técnicos, somados às aspirações de ambas as empresas em buscar por soluções industriais sustentáveis. O modelo de negócio desenvolvido para a planta de cogeração permite que a Braskem possa concentrar seus recursos no negócio, transferindo para a Siemens Energy a disponibilização de energia e vapor de forma contínua e ininterrupta,” afirma Andre Carrasco, Head de O&M e Serviços da Siemens Energy no Brasil.

O SB COP Awards integra a programação oficial da Sustainable Business COP (SB COP), braço empresarial da COP30, que tem como objetivo apresentar cases reais de sucesso na agenda verde, de modo a destacar as contribuições do setor privado em temas como transição energética, economia circular e cidades sustentáveis. A apresentação oficial das iniciativas vencedoras será realizada no dia 12 de novembro de 2025, durante o evento principal da COP30, no Teatro SESI, em Belém (PA). A programação será híbrida, com exibição de vídeos institucionais e participações presenciais das empresas, além de ser divulgada em plataformas como o LinkedIn da SB COP, os canais de mídia especializados, a playlist da CNI no YouTube e o e-book oficial do prêmio.

Compromisso e sustentabilidade

O projeto Vesta foi desenvolvido pela Braskem com foco em eficiência energética, redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), maior confiabilidade no suprimento de energia elétrica e aumento de competitividade. A iniciativa redesenhou completamente o sistema termelétrico do complexo industrial, substituindo turbinas a vapor, utilizadas para acionamento de grandes equipamentos, por motores elétricos de alta velocidade (high-speed). Além disso, implementou uma nova planta de cogeração, movida a gás residual rico em hidrogênio – um subproduto do processo industrial - com concentração de até 80%, o que garante maior aproveitamento sustentável.