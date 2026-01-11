LAZER

Nova Orla de Pituaçu amplia oferta de lazer e vira novo polo gastronômico de Salvador

Dez quiosques já operam no trecho entre Boca do Rio e Patamares

Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 12:47

Orla de Pituaçu Crédito: Divulgação

A Nova Orla de Pituaçu já se firmou como um dos novos pontos de encontro de Salvador. Instalado no trecho entre Boca do Rio e Patamares, o conjunto de quiosques reúne sabores da culinária baiana, propostas contemporâneas e iniciativas de empreendedores locais, ampliando as opções de lazer e convivência na capital.

Atualmente, dez quiosques estão em funcionamento ao longo da orla, incluindo três baianas de acarajé e operações como Chopp Brahma, Mr. Coco Creperia, Sunna Fresh Food, Botequim Beach, Capelinha, Samba Social Clube e Ó Paí Ó.

Segundo o diretor da Orla Brasil, Eduardo Sampaio, o movimento registrado desde a implantação do projeto tem superado as expectativas. “Os operadores, tanto dos restaurantes quanto dos quiosques, estão muito satisfeitos, com um movimento excelente, e isso é só o começo. Hoje temos dez quiosques ativos e já estamos em conversa para abrir outros”, afirma. Para ele, a proposta da nova orla é justamente oferecer diversidade, combinando gastronomia, cultura e lazer em um mesmo espaço. “A ideia é que soteropolitanos e turistas encontrem aqui opções para todos os perfis, inclusive quem busca uma alimentação mais saudável”, completa.

Entre os destaques do roteiro está o Samba Social Clube, que chegou a Salvador inspirado em uma experiência já consolidada na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. A proposta une samba de raiz e gastronomia, adaptada ao público e à identidade local. “A gente veio do Rio para trazer a essência do Samba Social Clube, com a proposta de fazer um samba 24 horas, reunindo turistas e moradores em um ambiente de resenha, conversa, petisco e samba”, explica o sócio Júlio César Ventura Sérgio.

No cardápio, a mistura de influências aparece em pratos como camarão, peixe, moqueca e bolinho de bacalhau, além de caldinhos que dialogam com o paladar baiano. Desde a última quarta-feira (7), o espaço passou a funcionar 24 horas. “A ideia é que as pessoas saiam de uma festa e passem por aqui para encerrar a noite, ouvir o som do mar, comer algo e depois ir descansar”, conta o empresário.

Outra operação que aposta na valorização da culinária popular é o Botequim Beach, instalado no início da praia do Corsário. O quiosque resgata a atmosfera das antigas barracas de praia, com pratos simples e tradicionais. “Pensamos o cardápio para resgatar essa memória afetiva, trazendo uma culinária de boteco junto com a praia”, explica o sócio Lucas Carvalho. Entre as opções estão caranguejo, moqueca, iscas e peixe frito para compartilhar, além de programação musical com DJs, rodas de samba e eventos ao longo da semana. A proposta também é funcionar 24 horas.

Além de ampliar as opções de lazer e alimentação, o projeto tem impacto direto na economia local, com geração de empregos, fortalecimento de pequenos negócios e estímulo ao turismo. Para a vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, a nova orla contribui para melhorar a experiência de quem vive e visita a cidade. “A orla passa a ser um lugar de encontro e convivência, que valoriza empreendedores locais e oferece um ambiente seguro e acolhedor. Isso fortalece a economia e incentiva o turista a permanecer mais tempo em Salvador”, afirma.