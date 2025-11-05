CRIME

Quatro pessoas são presas pela execução de motorista do Samu na Bahia

Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador e Porto Seguro.

Maysa Polcri

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:29

Vítima também foi motorista do DPT da cidade Crédito: Reprodução

Quatro suspeitos de envolvimento na execução de um motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram presos nesta quarta-feira (5). Weider da Silva Nascimento foi assassinado em julho deste ano, na Aldeia Pataxó Juerana, em Porto Seguro. O motorista estava na casa de familiares quando foi surpreendida por indivíduos armados.

Além do homicídio, os presos são investigados por integrarem um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas em Salvador e na região sul da Bahia. Foram presos um homem de 31 anos e uma mulher de 21 anos, nos bairros Jardim das Margaridas e IAPI, na capital, além de dois homens de 30 e 24 anos, nos bairros Cambolo e Mundaí, em Porto Seguro.

Os suspeitos teriam funções diferentes dentro da organização criminosa, com atuação voltada à distribuição, logística e execução de delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes, segundo a polícia. Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, porções de drogas e um veículo.

Weider da Silva Nascimento foi rendido no interior do imóvel e executado com diversos disparos de arma de fogo. Segundo relatos de testemunhas, os agressores exigiram dinheiro da vítima. Depois, ele foi agredido e retirado da casa pelos homens, que o executaram. A vítima trabalhava como motorista do Samu, mas chegou a exercer a mesma função no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro. Ele era conhecido como 'Big Samuzinho' pelos colegas. A morte gerou comoção na cidade.