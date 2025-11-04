Acesse sua conta
Mulher de 22 anos é flagrada com quatro quilos de cocaína no Aeroporto de Salvador

Ela foi presa por tráfico internacional de drogas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:32

Droga é encontrada em bagagem no Aeroporto de Salvador Crédito: Divulgação

Uma mulher de 22 anos, natural do estado do Amazonas, foi presa no Aeroporto Internacional de Salvador por tráfico internacional de drogas. A polícia flagrou a passageira transportando 4,2 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso da bagagem de mão, na segunda-feira (3). 

A mulher pretendia embarcar em um voo com destino a Paris, na França. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especial de Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Salvador (DEAIN) e da Unidade de Operações da Polícia Federal (UOP), durante ação de fiscalização de rotina.

A mulher foi conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia, onde foi autuada em flagrante e irá responder por tráfico internacional de drogas. "A Polícia Federal (PF) reforça que continuará com as ações de fiscalização e repressão ao tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Salvador, em parceria com outros órgãos de segurança pública", diz a PF. 

No dia 25 de outubro, uma mulher de 47 anos foi presa após viajar de Salvador para Zurique, na Suíça, com 8 quilos de cocaína escondidos em malas. Ao desembarcar na Suíça, durante a tarde, a suspeita foi abordada por autoridades aeroportuárias e, em fiscalização com uso de raio-x, a droga foi encontrada. 

