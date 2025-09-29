50 PACOTES

Mulher é presa com 8 quilos de haxixe no Aeroporto de Salvador

Suspeita trouxe a droga de Lisboa, em Portugal

Yan Inácio

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:27

Mais de 50 pacotes da droga foram apreendidos Crédito: Receita Federal

Uma mulher foi presa com 8,7 quilos de haxixe no Aeroporto de Salvador no último sábado (27). Ela havia desembarcado de um voo de Lisboa, em Portugal, com destino final em Florianópolis, em Santa Catarina.

Os mais de 50 pacotes da droga estavam no fundo falso de uma mala que ela carregava, segundo a Receita Federal. Ela foi selecionada pela equipe de revista com base em “critérios de análise de risco”, o que permitiu direcionamento da bagagem para inspeção por imagem.

A passageira, que não teve o nome revelado, tem 26 anos, é natural de Tramandaí, no Rio Grande do Sul e mora em Capão da Canoa, no estado do sul do país.