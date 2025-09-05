KISS & FLY

Aeroporto de Salvador vai impor limite de 10 minutos para permânencia de veículos; entenda

Novo sistema estabelece tempo máximo de estadia de carros particulares no meio-fio

Yan Inácio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06:00

Meio-fio do aeroporto Crédito: Reprodução

O Aeroporto de Salvador está se preparando para implementar uma medida que pretende limitar o tempo de estadia de veículos no meio-fio onde passageiros embarcam e desembarcam. Batizado de Kiss & Fly (beije e voe, em tradução livre), o sistema estabelece tempo máximo de 10 minutos para que carros particulares fiquem no local. A medida já existe em diversos aeroportos ao redor do mundo, inclusive em Fortaleza, no Ceará, e em Campinas, em São Paulo.

As obras de requalificação do meio-fio estão em andamento e devem ser finalizadas em dezembro, segundo Julio Ribas, CEO do Aeroporto. A ideia do projeto, que deve começar a funcionar em janeiro, é melhorar o trânsito de veículos no meio-fio e impedir que carros parados no local atrapalhem o fluxo de veículos, que chega a atingir 1.100 veículos por hora nos horários de pico.

O tempo de 10 minutos foi definido com base em estudos e simulações realizadas pela Vinci, concessionária responsável pelo Aeroporto, em conjunto com a Secretaia de Mob. “É o tempo da pessoa acessar o aeroporto, abrir o porta-malas, tirar a mala, dizer uma palavra de adeus à outra pessoa, fechar o carro e ir. É o dobro do que precisa. Cinco minutos seriam suficientes”, explica Julio Ribas.

Uma espécie de cancela será instalada para controlar o tempo de acesso ao terminal de desembarque. Uma multa deve ser aplicada caso os usuários ultrapassem o tempo limite. O preço exato da punição, segundo Ribas, não deve passar de R$10. Motoristas por aplicativo e taxistas não serão incluídos nessa medida e não precisarão pagar taxas caso fiquem mais tempo no meio-fio. A cobrança é simbólica e não será feita nos primeiros meses após o início da nova regra.

O Kiss & Fly também deve coibir a atuação de empresas de transporte clandestinas no Aeroporto. Os motoristas clandestinos costumam ficar parados nos portões de desembarque à espera de clientes para cooptação. Com a limitação de tempo no meio-fio, apenas motoristas por aplicativo e taxistas poderão aguardar naquela área.