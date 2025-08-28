Acesse sua conta
Saiba quem foi Íris Lettieri, locutora que fazia voz de aeroporto e morreu aos 84 anos

Narradora ainda atuou como atriz e modelo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 22:26

Íris Lettieri
Íris Lettieri Crédito: Íris Lettieri

O aeroporto é um lugar que marca a vida de muitos, uns em despedida outros em chegada, há ainda os reencontros. Entre essas andanças muitos deixaram passar até despercebida uma voz que soava em um dos maiores aeroportos do Brasil, o internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro.

A voz era de Íris Lettieri, que morreu nesta quinta-feira (28), aos 84 anos. A locutora marcou gerações com sua voz inconfundível. Íris estava em casa, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, quando sofreu um infarto fulminante.

De acordo com o g1, o esposo lda locutora informou que ela estava internada por complicações decorrentes da diabetes e tinha tido alta médica nesta quarta-feira (27).

O sepultamento acontece no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, em Niterói, nesta sexta-feira (29). O velório acontece a partir das 12h45.

Em nota, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro lamentou a morte da narradora. Confira:

Íria também foi modelo e atriz, sendo capa de algumas revistas. Sua maior marca, a voz marcou outros aeroportos como o de Guarulhos.

A locutora era conhecida por modular sua voz para transmitir tranquilidade. De acordo com reportagens, a intenção era acalmar os passageiros antes dos voos. Quando completou 60 anos de carreira, sua voz virou arte, em 2019.

Ela foi procurada pelo artista Cildo Meireles, que colocou sua voz numa obra de arte, no disco “Isto” falando diversas vezes: “Isto está sumindo”, “Isto está desaparecendo”, entre outras frases.

