TRÁFICO EM SALVADOR

SSP realiza operação contra integrantes de facções no Engenho Velho da Federação

Policiais cumprem ordens judiciais contra o crime organizado na região

Esther Morais

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06:55

Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana Crédito: Alberto Maraux

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia realiza nesta sexta-feira (5) a Operação Sinergia, contra integrantes de facções envolvidos com tráficos de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro e corrupção de menores em Salvador.

Na ação, equipes das Polícias Civil e Militar, com unidades ordinárias e especializadas, cumprem ordens judiciais contra o crime organizado no bairro Engenho Velho da Federação.

A pasta reforça que informações relacionadas à integrantes de facções podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 ou pelo site Disque Denúncia. O anonimato é garantido por lei.