Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SSP realiza operação contra integrantes de facções no Engenho Velho da Federação

Policiais cumprem ordens judiciais contra o crime organizado na região

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06:55

Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana Crédito: Alberto Maraux

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia realiza nesta sexta-feira (5) a Operação Sinergia, contra  integrantes de facções envolvidos com tráficos de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro e corrupção de menores em Salvador. 

Na ação, equipes das Polícias Civil e Militar, com unidades ordinárias e especializadas, cumprem ordens judiciais contra o crime organizado no bairro Engenho Velho da Federação.

A pasta reforça que informações relacionadas à integrantes de facções podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 ou pelo site Disque Denúncia. O anonimato é garantido por lei.

Operação Sinergia

Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
1 de 5
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux

Leia mais

Imagem - Emprego: Salvador oferece 186 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta sexta (5)

Emprego: Salvador oferece 186 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta sexta (5)

Imagem - Vai acabar: mais de 20 cursos EaD deixarão de existir até 15 de setembro no Brasil

Vai acabar: mais de 20 cursos EaD deixarão de existir até 15 de setembro no Brasil

Imagem - Blogueira tem casa invadida e é morta a tiros no bairro do Lobato

Blogueira tem casa invadida e é morta a tiros no bairro do Lobato

Mais recentes

Imagem - Cursos EaD em extinção: o que acontece com os alunos já matriculados?

Cursos EaD em extinção: o que acontece com os alunos já matriculados?
Imagem - Aeroporto de Salvador vai impor limite de 10 minutos para permânencia de veículos; entenda

Aeroporto de Salvador vai impor limite de 10 minutos para permânencia de veículos; entenda
Imagem - Entenda como a hipervitaminose pode afetar a saúde

Entenda como a hipervitaminose pode afetar a saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua