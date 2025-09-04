Acesse sua conta
Blogueira tem casa invadida e é morta a tiros no bairro do Lobato

Kakay Britto acumula mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava viagens e vídeos de humor

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:00

Blogueiro foi morto nesta madrugada
Blogueiro foi morto nesta madrugada Crédito: Reprodução / Redes sociais

A blogueira Kakay Britto, que acumula mais de 53 mil seguidores nas redes sociais, teve a casa invadida e foi morta a tiros na Rua do Amparo, no bairro do Lobato, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira (4).

Segundo a Polícia Civil, dois homens invadiram a residência onde ela estava e efetuaram os disparos, fugindo em seguida. A influenciadora de 26 anos chegou a ser socorrida por um primo para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

No Instagram, ela compartilhava vídeos de humor e de viagens. Há uma série de destaques com idas para destinos como Chile, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. 

Kakay Britto

1 de 10
Influencer compartilhava fotos de viagens e dia a dia nas redes sociais por Reprodução / Redes sociais

A última publicação de Kakay foi no story, lamentando a morte de um amigo, que não teve a identidade confirmada. "Te amo para sempre", postou em um vídeo ao lado do amigo. "Vidas, amanhã apareço aqui. Não estou bem", disse em outro post. 

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa expediu as guias para remoção e perícia do corpo e segue com oitivas e diligências para esclarecer a motivação do crime e identificar os autores.

