Blogueira tem casa invadida e é morta a tiros no bairro do Lobato

Kakay Britto acumula mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava viagens e vídeos de humor

Esther Morais

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:00

Blogueiro foi morto nesta madrugada Crédito: Reprodução / Redes sociais

A blogueira Kakay Britto, que acumula mais de 53 mil seguidores nas redes sociais, teve a casa invadida e foi morta a tiros na Rua do Amparo, no bairro do Lobato, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira (4).

Segundo a Polícia Civil, dois homens invadiram a residência onde ela estava e efetuaram os disparos, fugindo em seguida. A influenciadora de 26 anos chegou a ser socorrida por um primo para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

No Instagram, ela compartilhava vídeos de humor e de viagens. Há uma série de destaques com idas para destinos como Chile, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife.

A última publicação de Kakay foi no story, lamentando a morte de um amigo, que não teve a identidade confirmada. "Te amo para sempre", postou em um vídeo ao lado do amigo. "Vidas, amanhã apareço aqui. Não estou bem", disse em outro post.