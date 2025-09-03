Menino de 2 anos morre dentro de casa, e corpo passa 24h no sofá; pais não socorreram

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:23
Um menino de 2 anos morreu dentro de casa, e o corpo passou cerca de 24h no sofá, na comunidade Asa Branca, em Paulista, no Grande Recife. A criança, que é filha de irmãos consanguíneos - ou seja, fruto de uma relação incestuosa - faleceu no domingo (31) e o caso foi descoberto na segunda-feira (1º).
A investigação aponta que o garoto sofreu uma convulsão e o casal não prestou o devido socorro. "Eles não sabiam o que fazer, tentaram reanimar, mas não conseguiram. Aí eu perguntei: 'Chamaram socorro, chamaram Samu, levaram para UPA [Unidade de Pronto Atendimento]?' Não. Mas também não falaram mais nada. Saíram [de casa], voltaram e o menino no sofá", contou a conselheira tutelar Claudia Roberta, ao g1 PE.
Os pais têm 18 e 24 anos e ainda possuem outra filha, de 9 meses. A bebê foi acolhida pelo Conselho Tutelar. Eles não foram presos, mas sofrem denúncias de negligência dos vizinhos.
A mãe das crianças também foi acolhido pelo Conselho Tutelar, antes de completar a maioridade. Ela e o irmão não chegaram a se casar, pois este tipo de união não pode ser formalizado no Brasil.
Foi um dos vizinhos que suspeitou da morte da criança, dentro de casa, e acionou a Polícia Militar. Uma equipe foi até o local, mas ningupem atendeu. Mais tarde, o pai da criança ligou para a PM e informou sobre o corpo.
"Quando a gente entrou, a população toda estava lá. Muita gente. Foi nítida a negligência que os vizinhos informaram que esses pais faziam com as crianças. [Os pais] estavam sentados, porque tinha muita polícia, porque queriam linchar eles no local", contou a conselheira Claudia Roberta.
O caso foi registrado pela Equipe de Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte e não há indício de crime. Os genitores foram ouvidos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas não foram presos.