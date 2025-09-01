Acesse sua conta
Criança morre após ser atropelada por caminhão de lixo no Rio

Caso foi registrado na 20ª Delegacia (Vila Isabel)

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 21:06

Avenida Senador Nabuco, onde ocorreu o atropelamento fatal
Avenida Senador Nabuco, onde ocorreu o atropelamento fatal Crédito: Reprodução/ Google Maps

Uma criança de 4 anos morreu após ser atropelada no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, no fim da tarde desta segunda-feira (1). O menino, identificado como Davi Cardoso, foi atingido por um caminhão de lixo da Comlurb em um dos acessos ao Morro dos Macacos. A vítima morreu no local. O acidente ocorreu na Avenida Senador Nabuco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h20. Às 17h, o corpo foi removido e levado para o Instituto Médio Legal Afrânio Peixoto, no Centro da cidade, informou o jornal O Globo.

Em nota, a Comlurb confirmou o caso e lamentou "profundamente o acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (01/09), na Avenida Senador Nabuco, em Vila Isabel, envolvendo um caminhão da Companhia, que infelizmente resultou no falecimento de uma criança".

Ainda segundo a companhia, uma equipe está no local prestando toda a assistência necessária à família. 

"Nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor e seguimos à disposição, oferecendo todo o apoio necessário", conclui a nota.

O caso foi registrado na 20ª Delegacia (Vila Isabel). 

