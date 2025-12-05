Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

STF condena 5 ex-integrantes da cúpula da PM do DF a 16 anos de prisão pelo 8 de janeiro

O colegiado absolveu o major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins por falta de provas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Perla Ribeiro

  • Agência Brasil

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:38

STF
STF Crédito: Gustavo Moreno/ STF

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (5) condenar cinco ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal a 16 anos de prisão por omissão na contenção dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Pelo placar de 4 votos a 0, os ministros decidiram condenar Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral, Klepter Rosa Gonçalves, ex-subcomandante-geral, além dos coronéis Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Sousa e Marcelo Casimiro Vasconcelos. Cabe recurso contra a decisão, e as penas não serão executadas imediatamente.

.O colegiado absolveu o major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins por falta de provas. Os votos foram proferidos pelos ministros Alexandre de Moraes, relator, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. O voto condutor do caso foi proferido pelo relator. Alexandre de Moraes entendeu que os réus tiveram condutas omissas durante os atos golpistas e cometeram os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

O relator apontou, em seu voto, "o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos, como se verificou com os atos criminosos perpetrados por multidões que invadiram os prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, facilitados pela omissão dolosa de autoridades responsáveis pela segurança institucional".

Durante a tramitação dos processos, as defesas dos acusados questionaram a realização do julgamento pelo STF e afirmaram que os acusados não têm foro privilegiado. Os advogados também alegaram cerceamento de defesa por falta de acesso total à documentação do processo.

Mais recentes

Imagem - Mulher arrastada por 1 km segue em coma após perder pernas: 'Lutando pela vida'

Mulher arrastada por 1 km segue em coma após perder pernas: 'Lutando pela vida'
Imagem - PM é procurado após matar o próprio sobrinho por causa de disputa por ex

PM é procurado após matar o próprio sobrinho por causa de disputa por ex
Imagem - Exame toxicológico agora é obrigatório para tirar CNH; veja preços

Exame toxicológico agora é obrigatório para tirar CNH; veja preços

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado
02

Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda