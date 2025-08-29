RS

Professora é filmada ao empurrar e puxar crianças pelo braço em creche

A denúncia foi feita pelos pais de uma das crianças, de 1 ano e 6 meses em São Leopoldo

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:47

Uma professora, de 50 anos, é investigada por maus-tratos contra alunos em uma creche particular de São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A denúncia foi feita pelos pais de uma das crianças, de 1 ano e 6 meses. O caso ocorreu 20 de agosto, e foi divulgado nesta sexta-feira (29). A mulher foi demitida.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que a mulher puxa várias crianças pelos braços e as empurra com força, jogando-as para trás. Após puxões e empurrões, as crianças caem.

Uma monitora e outra professora que também estavam na sala não prestam auxílio às vítimas.