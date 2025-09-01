Acesse sua conta
Suspeito de estuprar criança de 6 anos em igreja e armazenar pornografia de bebês é preso

Homem já havia sido condenado e cumprido pena pelo crime de estupro de vulnerável

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 20:07

Suspeito foi preso no domingo (31)
Suspeito foi preso no domingo (31) Crédito: Reprodução/ Polícia Civil de Goiás

Um homem foi preso na cidade de Anápolis, em Goiás, sob suspeita de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de seis anos em uma igreja, além de armazenar material pornográfico e descumprir de medidas protetivas.

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), Jonathan Laurindo Cardoso, de 37 anos, foi preso no último domingo (31). As investigações apontam que o homem teria pegado nas partes íntimas de uma menina, de apenas seis anos, durante um evento da igreja da cidade.

Segundo a polícia, ele ofereceu um refrigerante para a vítima, que mesmo antes de conseguir esboçar qualquer reação, foi tocada pelo suspeito.

"O líder religioso afastou o homem da igreja, e orientou a família a procurar a PCGO. Após ser expulso da igreja, o homem e seus familiares procuraram a família da vítima, tentando convencê-la a não denunciá-lo", informou a Polícia Civil. No momento da prisão, o homem foi localizado jogando baralho na porta de sua residência, com vizinhos, e rodeado de crianças.

Além do mandado de prisão preventiva, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis cumpriu, ainda, um mandado de busca e apreensão, sendo localizado no aparelho celular do investigado material pornográfico envolvendo crianças e até bebês.

O homem já havia sido condenado e cumprido pena pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi conduzido à Unidade Prisional, e novamente, irá responder pelos crimes de estupro de vulnerável, posse de material pornográfico, e descumprimento de medidas protetivas.

