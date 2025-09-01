Suspeito de estuprar criança de 6 anos em igreja e armazenar pornografia de bebês é preso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 20:07
Um homem foi preso na cidade de Anápolis, em Goiás, sob suspeita de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de seis anos em uma igreja, além de armazenar material pornográfico e descumprir de medidas protetivas.
De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), Jonathan Laurindo Cardoso, de 37 anos, foi preso no último domingo (31). As investigações apontam que o homem teria pegado nas partes íntimas de uma menina, de apenas seis anos, durante um evento da igreja da cidade.
Segundo a polícia, ele ofereceu um refrigerante para a vítima, que mesmo antes de conseguir esboçar qualquer reação, foi tocada pelo suspeito.
"O líder religioso afastou o homem da igreja, e orientou a família a procurar a PCGO. Após ser expulso da igreja, o homem e seus familiares procuraram a família da vítima, tentando convencê-la a não denunciá-lo", informou a Polícia Civil. No momento da prisão, o homem foi localizado jogando baralho na porta de sua residência, com vizinhos, e rodeado de crianças.
Além do mandado de prisão preventiva, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis cumpriu, ainda, um mandado de busca e apreensão, sendo localizado no aparelho celular do investigado material pornográfico envolvendo crianças e até bebês.
O homem já havia sido condenado e cumprido pena pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi conduzido à Unidade Prisional, e novamente, irá responder pelos crimes de estupro de vulnerável, posse de material pornográfico, e descumprimento de medidas protetivas.