Idosa fica com 20% do corpo queimado após incêndio em casa

Mulher teve queimaduras de segundo grau

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:34

Incêndio pode ter sido iniciado com uma lamparina
Incêndio pode ter sido iniciado com uma lamparina Crédito: TV Cabo Branco/Reprodução

Após ter a casa atingida por um incêndio, mulher idosa teve cerca de 20% do seu corpo queimado pelas chamas. O caso ocorreu em Patos, no estado da Paraíba.

De acordo informações do portal G1, a idosa foi socorrida para o Hospital Regional de Patos em estado grave. Ela teve queimaduras de segundo grau e ficou com 20% do corpo queimado.

A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas o Corpo de Bombeiros acredita que as chamas tenham se iniciado com uma lamparina e acabou se espalhando pela residência.

O incêndio começou na noite da última quinta-feira (28), mas só foi contido pelo Corpo de Bombeiros durante a madrugada da última sexta-feira (29).

