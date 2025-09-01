Idosa fica com 20% do corpo queimado após incêndio em casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:34
Após ter a casa atingida por um incêndio, mulher idosa teve cerca de 20% do seu corpo queimado pelas chamas. O caso ocorreu em Patos, no estado da Paraíba.
De acordo informações do portal G1, a idosa foi socorrida para o Hospital Regional de Patos em estado grave. Ela teve queimaduras de segundo grau e ficou com 20% do corpo queimado.
A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas o Corpo de Bombeiros acredita que as chamas tenham se iniciado com uma lamparina e acabou se espalhando pela residência.
O incêndio começou na noite da última quinta-feira (28), mas só foi contido pelo Corpo de Bombeiros durante a madrugada da última sexta-feira (29).