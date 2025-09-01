Saiba quais são as padarias envolvidas em investigação por ligação com o PCC

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15:41
A investigação que apontou a participação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis também revelou que a organização criminosa usava uma rede com pelo menos 9 padarias e empresas associadas com "laranjas" para fazer lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Os estabelecimentos estão todos localizados em São Paulo.
Segundo a investigação do Ministério Público (MP), além de padarias, os investigados também usavam lojas de conveniência e postos de combustíveis para criar empresas de fachadas para ocultar valores ilícitos. Esses estabelecimentos também tinham “laranjas” como titulares para driblar a fiscalização.
A empresa Dubai Administração de Bens Ltda., foi apontada pela investigação como administradora da rede de padarias do PCC, que já chegou a figurar em um ranking das melhores da capital paulistana. Os sócios iniciais, de acordo com o MP, são Hussein Ali Mourad e Tarik Ahmad Mourad, investigados pelo esquema. Maria Edenize Gomes e Ellen Bianca de Franca Santana Resende são descritas como “laranjas” do grupo.
Os criminosos usavam empresas com nomes similares para confundir a fiscalização, segundo a investigação. Tharek Majide Bannout, outro dos investigados no esquema dos postos de combustíveis também aparece como sócio de diversas padarias, são elas:
NOVA SALAMANCA PAES E DOCES LTDA;
NOVA IRACEMA PAES E DOCES LTDA;
BELA SUIL PADARIA E CONFEITARIA LTDA;
NOVA COPACABANA PADARIA E CONFEITARIA LTDA;
BELLA PORTUGAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
Já as duas “laranjas”, Maria Edenize Gomes e Ellen Bianca de Franca Santana Resende foram reconhecidas como proprietárias dos seguintes estabelecimentos:
SALAMANCA PAES E DOCES LTDA;
IRACEMA DA ANGELICA PAES E DOCES LTDA;
CONFEITARIA E ROTISSERIA IRACEMA LTDA;
IRACEMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
As padarias ficam localizadas em bairros nobres de São Paulo. A Salamanca fica na Vila Campestre, enquanto a Iracema está localizada na Avenida Angélica, no bairro da Santa Cecília. Os estabelecimentos seguem funcionando normalmente após a deflagração da operação, e fizeram publicações em seus perfis nas redes sociais no último sábado (30).