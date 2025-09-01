Acesse sua conta
Mensagens revelam como funcionava esquema do PCC que envolvia Faria Lima e postos

Para abastecer a rede criminosa e lavar dinheiro, a quadrilha adquiriu ao menos cinco usinas de etanol endividadas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14:05

Postos faziam parte de esquema
Postos faziam parte de esquema Crédito: Reprodução

Uma investigação da Polícia Federal revelou como uma quadrilha ligada ao PCC estruturava um esquema bilionário de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro em todo o país. O grupo controlava cerca de 1,2 mil postos e operava de forma organizada, antecipando-se a fiscalizações e usando usinas de etanol, distribuidoras, transportadoras, fintechs e fundos de investimento da Faria Lima. Mensagens divulgadas pelo Fantástico, da TV Globo, mostraram como funcionava o esquema.

Thiago Augusto de Carvalho Ramos, um dos suspeitos, chegou a escrever em mensagens interceptadas: “Pistola na cintura e diesel, pai, a imagem do posteiro é essa aí”. Em outro momento, acrescentou: “Já tá tudo parado, né? Que a gente sabia que ia começar”.

O esquema tinha início no Porto de Paranaguá, no Paraná, com a importação clandestina de produtos químicos como metanol e nafta, desviados de indústrias químicas para adulterar gasolina e etanol. Especialistas alertam que o metanol é altamente tóxico, podendo causar perda de visão e falência de órgãos.

Para abastecer a rede criminosa e lavar dinheiro, a quadrilha adquiriu ao menos cinco usinas de etanol endividadas no interior de São Paulo, pagando até 43% acima do valor de mercado em algumas operações. Distribuidoras como a Duvale, em Jardinópolis (SP), também foram usadas para ampliar o alcance do esquema. Sem faturamento até 2019, a empresa chegou a quase R$ 800 milhões em 2021, e parte do dinheiro foi transferida para o empresário Rafael Renard Gineste, preso ao tentar fugir de lancha em Santa Catarina.

