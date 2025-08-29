Acesse sua conta
Megaoperação: carretas de combustível do PCC são abandonadas na Bahia

Veículos abandonados em posto em Camaçari pertencem à G8Log, alvo de megaoperação contra o PCC

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 21:19

Caminhões da G8Log, empresa de fachada usada pelo PCC
Caminhões da G8Log, empresa de fachada usada pelo PCC Crédito: Reprodução/ Metrópoles

No dia seguinte à megaoperação que mirou um esquema do Primeiro Comando da Capital (PCC) envolvendo postos de gasolina e lavagem de dinheiro por meio de fintechs, ao menos 22 carretas de empresas alvo da investigação, carregadas com combustível, foram abandonadas em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta sexta-feira (29).

De todos os conjuntos, 13 pertencem à G8Log, empresa de fachada usada para “ocultar e blindar a frota de veículos e para a lavagem de capitais”, segundo a investigação realizada pela Polícia Federal (PF), Ministério Público de São Paulo (MPSP) e Receita Federal.

Leia reportagem no site Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

