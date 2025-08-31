LAVAGEM DE DINHEIRO

Saiba quais são os 19 postos de combustíveis citados em investigação por ligação com o PCC

Estabelecimentos estão em São Paulo e Goiás

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 13:29

Posto na cidade de Sumaré é um dos investigados Crédito: Reprodução/ G1 Campinas

Durante as investigações compra o Primeiro Comando da Capital (PCC), 19 postos de combustíveis foram citados em decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. Parte deles pertence ao irmão de Mohamad Hussein Mourad, o principal alvo da megaoperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e da Receita Federal deflagrada na última quinta-feira (28).

De acordo com o portal G1, os estabelecimentos eram utilizados para lavar o dinheiro da facção. Sete dos 19 postos são de Armando Hussein Ali Mourad, irmão de Mohamed, e todos estão localizados no estado de Goiás. São eles: Auto Posto Vini Show (Senador Canedo); Auto Posto Dipoco (Catalão); Posto Santo Antonio do Descoberto (Santo Antônio do Descoberto); Posto Futura JK (Jataí); Posto Futura Niquelândia (Niquelândia); Auto Posto Parada 85 (Goiânia); e Auto Posto da Serra (Morrinhos).

Os demais postos estão espalhados por cidades de São Paulo e também pertencem a pessoas investigadas por ligação com o PCC. São eles:

Auto Posto Conceição (Campinas);

Auto Posto Boulevar XV São Paulo (Praia Grande);

Auto Posto Yucatan (Arujá);



Auto Posto Azul do Mar (São Paulo);



Auto Posto Hawai (Guarulhos);



Auto Posto Maragogi (Guarulhos);



Auto Posto Texas (Catanduva);



Auto Posto Bixiga (São Paulo);



Auto Posto S3 Juntas (São Paulo);



Auto Posto S-10 (São Paulo);



Auto Posto Elite de Piracicaba (Piracicaba);



Auto Posto Moska (Piracicaba).

