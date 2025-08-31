Saiba quais são os 19 postos de combustíveis citados em investigação por ligação com o PCC

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 13:29
Durante as investigações compra o Primeiro Comando da Capital (PCC), 19 postos de combustíveis foram citados em decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. Parte deles pertence ao irmão de Mohamad Hussein Mourad, o principal alvo da megaoperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e da Receita Federal deflagrada na última quinta-feira (28).
De acordo com o portal G1, os estabelecimentos eram utilizados para lavar o dinheiro da facção. Sete dos 19 postos são de Armando Hussein Ali Mourad, irmão de Mohamed, e todos estão localizados no estado de Goiás. São eles: Auto Posto Vini Show (Senador Canedo); Auto Posto Dipoco (Catalão); Posto Santo Antonio do Descoberto (Santo Antônio do Descoberto); Posto Futura JK (Jataí); Posto Futura Niquelândia (Niquelândia); Auto Posto Parada 85 (Goiânia); e Auto Posto da Serra (Morrinhos).
Os demais postos estão espalhados por cidades de São Paulo e também pertencem a pessoas investigadas por ligação com o PCC. São eles:
Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme são apontados como operadores centrais do ecossistema criminoso. Ambos são ligados às empresas Aster e Copape. Na quinta-feira, Mourad foi alvo de um dos 350 mandados de busca e apreensão.