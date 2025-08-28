Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quem são os alvos da megaoperação que envolve PCC e postos de combustíveis

Segundo força-tarefa, esquema envolvia cerca de mil postos de combustíveis no país. PCC sonegou mais de R$ 7,6 bilhões em impostos

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:51

Mohamad Hussein Mourad é apontado como o epicentro do esquema criminoso no setor de combustíveis Crédito: Reprodução

Principal alvo da megaoperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e da Receita Federal deflagrada nesta quinta-feira (28), o empresário Mohamad Hussein Mourad é apontado como o epicentro do esquema criminoso no setor de combustíveis que envolve o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a Faria Lima, maior centro financeiro do país. Mourad é alvo de um dos 350 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos desde o início da manhã.

Veja outros alvos da operação:

Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme são apontados como operadores centrais do ecossistema criminoso. Ambos são ligados às empresas Aster e Copape.

Marcelo Dias de Moraes, presidente da Bankrow Instituição de Pagamento, instituição financeira que participava do esquema de lavagem.

Camila Cristina de Moura Silva/Caron, diretora financeira da BK, fintech apontada como “banco paralelo” do esquema de adulteração de combustíveis com metanol. A investigação aponta que a instituição tem “procurações cruzadas” com a Bankrow.

Valdemar de Bortoli Júnior, com vinculação às distribuidoras de combustíveis Rede Sol Fuel e Duvale.

José Carlos Gonçalves, vulgo “Alemão”, apontado por ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Lucas Tomé Assunção, contador vinculado à GGX Global Participações, empresa dona de 103 postos de gasolina, e à Usina Sucroalcooleira Itajobi.

Marcello Ognibene da Costa Batista, contador de múltiplas empresas com indícios de fraude societária.

Leia reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

Mais recentes

Imagem - Justiça do Rio condena Colgate por propaganda enganosa de creme dental

Justiça do Rio condena Colgate por propaganda enganosa de creme dental
Imagem - STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo

STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo
Imagem - 501 profissionais de imprensa vão cobrir o julgamento de Bolsonaro e de outros réus da trama golpista

501 profissionais de imprensa vão cobrir o julgamento de Bolsonaro e de outros réus da trama golpista

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua