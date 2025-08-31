DISTRITO FEDERAL

Cinco homens morrem após incêndio em casa de recuperação para dependentes químicos

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, outras 11 pessoas sofreram intoxicação em razão da fumaça do incêndio

Metrópoles

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 11:16

Incêndio no Instituto Terapêutico Liberte-se Crédito: Reprodução/CBMDF

Cinco pessoas morreram em um incêndio na área rural do Boqueirão, no Paranoá (DF), na madrugada deste domingo (31). O fogo destruiu a casa de recuperação de dependentes químicos chamada de Instituto Terapêutico Liberte-se, onde estavam as vítimas.