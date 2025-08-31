Cinco homens morrem após incêndio em casa de recuperação para dependentes químicos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 11:16
Cinco pessoas morreram em um incêndio na área rural do Boqueirão, no Paranoá (DF), na madrugada deste domingo (31). O fogo destruiu a casa de recuperação de dependentes químicos chamada de Instituto Terapêutico Liberte-se, onde estavam as vítimas.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), todos eram adultos e do sexo masculino. Outras 11 pessoas foram levadas ao hospital com sintomas de intoxicação por inalação de fumaça.