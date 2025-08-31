Acesse sua conta
Governo paga R$ 200 mil a escritório italiano para extraditar Zambelli

Valor do contrato firmado pela Advocacia-Geral da União com escritório na Itália se refere à fase cautelar da ação contra Zambelli

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 10:40

Carla Zambelli
Carla Zambelli Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

Por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), o governo vai pagar R$ 200 mil a um escritório de advocacia italiano para atuar nas primeiras fases do processo contra Carla Zambelli. Condenada no Brasil a 15 anos de prisão e à perda do mandato, a deputada foi presa na Itália em julho.

O valor do contrato firmado pela AGU com o escritório Gentiloni Silveri se refere à fase atual do processo, chamada fase cautelar, quando é analisada a manutenção da prisão da parlamentar brasileira.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.

