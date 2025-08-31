REVOLTA

Entregador é baleado por policial após recusar subir no prédio para levar pedido

Caso ocorreu na zona oeste do Rio de Janeiro

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 08:07

Entregador foi baleado no pé Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um policial penal foi flagrado atirando no pé de um entregador do Ifood na noite da última sexta-feira (29). Uma discussão entre os dois teria se iniciado após o trabalhador se recusar a subir no prédio para entregar o pedido do homem. O vídeo com um trecho da discussão circula nas rede sociais.

De acordo com o portal G1, o caso ocorreu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o entregador, a briga entre os dois começou quando ele disse que não subiriam até o andar em que o policial mora e pediu que ele descesse para pegar a entrega.

Nas imagens registradas pelo trabalhador, que circulam nas redes sociais, o morador aparece com uma arma nas mãos dizendo: "Você não subir é uma parada, então valeu". Na sequência, ele acerta um tiro no pé do entregador, que começa a pedir socorro enquanto o policial pede que o rapaz entregue o pedido e questiona: "Tá me filmando por quê?".

O trabalhador foi socorrido para o Hospital Lourenço Jorge e tem quadro de saúde estável. Em nota ao G1, o Ifood lamentou o ocorrido e informou que vai disponibilizar serviços de atendimento psicológico e jurídico para o trabalhador. A empresa acrescentou que a obrigação dos trabalhadores da plataforma é entregar o pedido no "primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio".