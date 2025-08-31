Entregador é baleado por policial após recusar subir no prédio para levar pedido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 08:07
Um policial penal foi flagrado atirando no pé de um entregador do Ifood na noite da última sexta-feira (29). Uma discussão entre os dois teria se iniciado após o trabalhador se recusar a subir no prédio para entregar o pedido do homem. O vídeo com um trecho da discussão circula nas rede sociais.
De acordo com o portal G1, o caso ocorreu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o entregador, a briga entre os dois começou quando ele disse que não subiriam até o andar em que o policial mora e pediu que ele descesse para pegar a entrega.
Nas imagens registradas pelo trabalhador, que circulam nas redes sociais, o morador aparece com uma arma nas mãos dizendo: "Você não subir é uma parada, então valeu". Na sequência, ele acerta um tiro no pé do entregador, que começa a pedir socorro enquanto o policial pede que o rapaz entregue o pedido e questiona: "Tá me filmando por quê?".
O trabalhador foi socorrido para o Hospital Lourenço Jorge e tem quadro de saúde estável. Em nota ao G1, o Ifood lamentou o ocorrido e informou que vai disponibilizar serviços de atendimento psicológico e jurídico para o trabalhador. A empresa acrescentou que a obrigação dos trabalhadores da plataforma é entregar o pedido no "primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio".
Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o policial foi identificado como José Rodrigo da Silva Ferrarini. A pasta informou que está acompanhando o caso com a Polícia Civil. Ele teve a arma recolhida para perícia pela 32ª Delegacia de Polícia (DP) de Taquara, onde o caso foi registrado e está sob investigação.