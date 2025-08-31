Acesse sua conta
Entregador é baleado por policial após recusar subir no prédio para levar pedido

Caso ocorreu na zona oeste do Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 08:07

Entregador foi baleado no pé
Entregador foi baleado no pé Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um policial penal foi flagrado atirando no pé de um entregador do Ifood na noite da última sexta-feira (29). Uma discussão entre os dois teria se iniciado após o trabalhador se recusar a subir no prédio para entregar o pedido do homem. O vídeo com um trecho da discussão circula nas rede sociais. 

De acordo com o portal G1, o caso ocorreu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o entregador, a briga entre os dois começou quando ele disse que não subiriam até o andar em que o policial mora e pediu que ele descesse para pegar a entrega.

Nas imagens registradas pelo trabalhador, que circulam nas redes sociais, o morador aparece com uma arma nas mãos dizendo: "Você não subir é uma parada, então valeu". Na sequência, ele acerta um tiro no pé do entregador, que começa a pedir socorro enquanto o policial pede que o rapaz entregue o pedido e questiona: "Tá me filmando por quê?".

O trabalhador foi socorrido para o Hospital Lourenço Jorge e tem quadro de saúde estável. Em nota ao G1, o Ifood lamentou o ocorrido e informou que vai disponibilizar serviços de atendimento psicológico e jurídico para o trabalhador. A empresa acrescentou que a obrigação dos trabalhadores da plataforma é entregar o pedido no "primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio".

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o policial foi identificado como José Rodrigo da Silva Ferrarini. A pasta informou que está acompanhando o caso com a Polícia Civil. Ele teve a arma recolhida para perícia pela 32ª Delegacia de Polícia (DP) de Taquara, onde o caso foi registrado e está sob investigação. 

