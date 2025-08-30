RESENDE

Polícia do Rio prende dois envolvidos no roubo a familiares de Flávio Bolsonaro

Criminosos invadiram a casa da mãe do senador, Rogéria Bolsonaro, e dos pais dela, ex-sogros de Jair Bolsonaro, no domingo passado

Tharsila Prates

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 16:21

Casa da mãe e dos avós de Flávio Bolsonaro em Resende (RJ) Crédito: Reprodução

Policiais civis da 89ª Delegacia (Resende - RJ) prenderam, na sexta-feira (29), dois homens envolvidos no roubo qualificado a familiares do senador Flávio Bolsonaro (PL). A prisão ocorreu cinco dias após o crime e foi realizada no bairro Paraíso, em Resende.

No domingo passado, dia do roubo, a equipe se reuniu e iniciou as diligências, com busca e análise de imagens, sendo possível identificar inicialmente as características dos veículos utilizados pelos suspeitos. Foi realizado o acompanhamento e monitoramento dos veículos, sendo possível afirmar a participação na ação de ao menos cinco criminosos.

Buscas foram feitas também no estado de São Paulo, a fim de verificar o trajeto tomado pelos criminosos após o roubo. A partir disso, foi possível definir que os autores utilizaram no dia do crime placas furtadas, que foram posteriormente inutilizadas e substituídas por placas originais.

Após abandonarem o carro roubado das vítimas, os autores retornaram para Resende e esconderam um dos veículos utilizados na ação, que foi apreendido nessa sexta (29) com os autores.

Também foram apreendidos um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados na ação criminosa. Os agentes ainda recuperaram bens subtraídos, que foram reconhecidos pelas vítimas.

A investigação segue para localizar e prender todos os autores do crime.

O senador Flávio Bolsonaro falou sobre o crime em uma rede social, explicando na ocasião que os suspeitos abordaram a mãe dele, Rogéria Nantes, dizendo que sabiam quem ela era. “Querendo saber onde estava o ‘dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós’”, contou Flávio.

Ainda de acordo com o primogênito de Bolsonaro, os bandidos reviraram a casa inteira. "Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô. Já tomamos as providências e, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados”, escreveu.

Neste sábado (30), o senador voltou a falar sobre o assunto: "Um trabalho de excelência da Polícia Civil, que continua fazendo diligências atrás de outros bandidos que também participaram desse crime, que ainda tá soando muito estranho pra mim".