Funcionários de fazenda do dono da Brooksfield eram alojados em curral

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 11:31
Cinco trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão em uma fazenda ligada a um dos donos do grupo Via Veneto, no Mato Grosso do Sul.
O resgate ocorreu na Fazenda Beatriz, localizada no município de Brasilândia (MS). A propriedade pertence a uma empresa de Carlos Manoel da Silva Antunes, um dos três sócios do grupo Via Veneto, responsável por marcas como a Brooksfield.