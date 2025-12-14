DENÚNCIA

Funcionários de fazenda do dono da Brooksfield eram alojados em curral

Polícia resgatou cinco homens em condições análogas à escravidão em fazenda de dono da Brooksfield. Dois funcionários foram presos

Metrópoles

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 11:31

Funcionários de fazenda do dono da Brooksfield eram alojados em curral Crédito: Reprodução

Cinco trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão em uma fazenda ligada a um dos donos do grupo Via Veneto, no Mato Grosso do Sul.