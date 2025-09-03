POLÍCIA INVESTIGA

Motorista envolvido em acidente com irmãos cantores de arrocha é identificado

Pai dos jovens, que também foi ferido na colisão, continua internado

Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 07:12

Cantores de arrocha com mais de 200 mil seguidores nas redes morrem em acidente na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

O motorista da caminhonete envolvida no acidente que matou os dois irmãos cantores de arrocha, Samuel Santos de Almeida, de 17 anos e Mateus Santos de Almeida, de 14, já foi identificado e está sendo procurado, segundo a Polícia Civil.

Depoimentos dão conta de que o condutor, que não teve a identidade divulgada pela corporação, teria batido o veículo na moto em que estavam os jovens e, após a colisão, fugiu do local. A 1ª Delegacia Territorial (DT/Valença) é responsável pela investigação.

O pai dos meninos, Josenilson de Almeida, de 40 anos, também estava na moto - ou seja, havia três ocupantes - e continua internado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus nesta quarta-feira (3). Ele sofreu múltiplas fraturas.

Já os irmãos morreram no local e foram velados na terça-feira (2), em Presidente Tancredo Neves, onde moravam, no sul da Bahia.

Quem são os irmãos?

A dupla lançou carreira musical recentemente e acumula nas redes sociais mais de 200 mil seguidores. As publicações do perfil mostram vídeos deles cantando sucessos do gênero, como "Pele na Pele", de Devinho Novaes e Nadson O Ferinha.

Recentemente eles também anunciaram o lançamento de uma canção autoral. "Nossa música já está pronta, em breve disponível em todas as plataformas. Quem tá ansioso, comenta", diz a legenda.

O empreendedor Big Lobo lamentou a morte precoce dos irmãos. "Esperávamos estar divulgando grandes sucessos deles, diversos shows, hoje, mas o plano não foi o que se concretizou. Os planos divinos eram outros", disse em vídeo publicado em seu perfil.

Samuel e Mateus despertaram para a música dentro da igreja frequentada pela família. As redes sociais foram escolhidas como caminho para mostrar o talento da dupla - estratégia que estava dando certo até o acidente trágico que tirou a vida dos irmãos.

"O primeiro show deles não chegou a acontecer. Uma família muito simples, humilde... Começaram a cantar na escola e na igreja. Fizeram um vídeo no Instagram e começou a viralizar na região. Levamos eles no estúdio e eles gravaram três músicas de presente", completou Big Lobo.