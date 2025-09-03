Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista envolvido em acidente com irmãos cantores de arrocha é identificado

Pai dos jovens, que também foi ferido na colisão, continua internado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 07:12

Cantores de arrocha com mais de 200 mil seguidores nas redes morrem em acidente na Bahia
Cantores de arrocha com mais de 200 mil seguidores nas redes morrem em acidente na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

O motorista da caminhonete envolvida no acidente que matou os dois irmãos cantores de arrocha, Samuel Santos de Almeida, de 17 anos e Mateus Santos de Almeida, de 14, já foi identificado e está sendo procurado, segundo a Polícia Civil.

Depoimentos dão conta de que o condutor, que não teve a identidade divulgada pela corporação, teria batido o veículo na moto em que estavam os jovens e, após a colisão, fugiu do local. A 1ª Delegacia Territorial (DT/Valença) é responsável pela investigação.

O pai dos meninos, Josenilson de Almeida, de 40 anos, também estava na moto - ou seja, havia três ocupantes - e continua internado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus nesta quarta-feira (3). Ele sofreu múltiplas fraturas. 

Já os irmãos morreram no local e foram velados na terça-feira (2), em Presidente Tancredo Neves, onde moravam, no sul da Bahia. 

Cantores de arrocha publicavam vídeos nas redes

Irmãos publicavam vídeos cantando nas redes por Reprodução / Redes sociais
Irmãos publicavam vídeos cantando nas redes por Reprodução / Redes sociais
Irmãos publicavam vídeos cantando nas redes por Reprodução / Redes sociais
Irmãos publicavam vídeos cantando nas redes por Reprodução / Redes sociais
Irmãos publicavam vídeos cantando nas redes por Reprodução / Redes sociais
1 de 5
Irmãos publicavam vídeos cantando nas redes por Reprodução / Redes sociais

Quem são os irmãos? 

A dupla lançou carreira musical recentemente e acumula nas redes sociais mais de 200 mil seguidores. As publicações do perfil mostram vídeos deles cantando sucessos do gênero, como "Pele na Pele", de Devinho Novaes e Nadson O Ferinha.

Recentemente eles também anunciaram o lançamento de uma canção autoral. "Nossa música já está pronta, em breve disponível em todas as plataformas. Quem tá ansioso, comenta", diz a legenda.

O empreendedor Big Lobo lamentou a morte precoce dos irmãos. "Esperávamos estar divulgando grandes sucessos deles, diversos shows, hoje, mas o plano não foi o que se concretizou. Os planos divinos eram outros", disse em vídeo publicado em seu perfil.

Samuel e Mateus despertaram para a música dentro da igreja frequentada pela família. As redes sociais foram escolhidas como caminho para mostrar o talento da dupla - estratégia que estava dando certo até o acidente trágico que tirou a vida dos irmãos.

"O primeiro show deles não chegou a acontecer. Uma família muito simples, humilde... Começaram a cantar na escola e na igreja. Fizeram um vídeo no Instagram e começou a viralizar na região. Levamos eles no estúdio e eles gravaram três músicas de presente", completou Big Lobo.

Em nota, a Prefeitura de Presidente Tancredo Neves, também lamentou o caso. "Neste momento de dor irreparável, nos unimos em oração e sentimentos de conforto a todos os que sofrem com esta perda, pedindo a Deus que conceda força e amparo para enfrentar tamanha tristeza", declarou.

Leia mais

Imagem - Quem eram os irmãos cantores de arrocha que morreram em acidente na Bahia

Quem eram os irmãos cantores de arrocha que morreram em acidente na Bahia

Imagem - Cantores de arrocha com mais de 200 mil seguidores nas redes morrem em acidente na Bahia

Cantores de arrocha com mais de 200 mil seguidores nas redes morrem em acidente na Bahia

Mais recentes

Imagem - Veja 6 alimentos funcionais que favorecem o emagrecimento

Veja 6 alimentos funcionais que favorecem o emagrecimento
Imagem - Mulher morre e seis ficam feridos em acidente entre ambulância, carro e três caminhões na Bahia

Mulher morre e seis ficam feridos em acidente entre ambulância, carro e três caminhões na Bahia
Imagem - Saiba quais são os requisitos necessários para fazer o registro CAC

Saiba quais são os requisitos necessários para fazer o registro CAC

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua