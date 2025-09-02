SAMUEL E MATEUS

Quem eram os irmãos cantores de arrocha que morreram em acidente na Bahia

Vídeo gravado pelos irmãos viralizou nas redes sociais

Maysa Polcri

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13:49

Irmãos viralizaram nas redes sociais Crédito: Reprodução

Uma dupla formada jovens talentos baianos foi tragicamente interrompida por um acidente que provocou a morte de dois irmãos, na segunda-feira (1º). Samuel Santos de Almeida, de 17 anos, e Mateus Santos de Almeida, de 14, publicaram vídeos cantando músicas de arrocha em agosto. Foi o suficiente para eles serem convidados por um empreendedor da região do baixo sul da Bahia para gravar uma música em estúdio.

No dia 25 de agosto, os garotos publicaram registros da primeira gravação que fizeram em estúdio profissional, a convite do empreendedor Big Lobo. Ele conta que foi de surpresa até a casa da família, na cidade de Presidente Tancredo Neves, e levou os meninos até o estúdio. A ideia inicial era que apenas uma música fosse gravada, mas os irmãos acabaram saindo do local com três novas gravações.

Nos vídeos divulgados nas redes sociais, a dupla aparece interpretando as músicas Fez Teu Nome, da banda Toque Dez, e Amor dos Outros, de Henrique e Juliano. O empreendedor Big Lobo lamentou a morte precoce dos irmãos. "Esperávamos estar divulgando grandes sucessos deles, diversos shows, hoje, mas o plano não foi o que se concretizou. Os planos divinos eram outros", disse em vídeo publicado em seu perfil nesta terça-feira (2).

Samuel e Mateus despertaram para a música dentro da igreja frequentada pela família. As redes sociais foram escolhidas como caminho para mostrar o talento da dupla - estratégia que estava dando certo até o acidente trágico que tirou a vida dos irmãos.

"O primeiro show deles não chegou a acontecer. Uma família muito simples, humilde... Começaram a cantar na escola e na igreja. Fizeram um vídeo no Instagram e começou a viralizar na região. Levamos eles no estúdio e eles gravaram três músicas de presente", completou Big Lobo. Após as mortes, a dupla ultrapassou a marca de 200 mil seguidores nas redes sociais.

O acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em uma motocicleta que colidiu frontalmente contra outra. O pai dos cantores também estava na moto - ou seja, havia três ocupantes - e foi socorrido em estado grave. A 1ª Delegacia Territorial (DT/Valença) investiga as circunstâncias do acidente de trânsito.

Em nota, a Prefeitura de Presidente Tancredo Neves, onde os adolescentes moravam, ainda lamentou o caso. "Neste momento de dor irreparável, nos unimos em oração e sentimentos de conforto a todos os que sofrem com esta perda, pedindo a Deus que conceda força e amparo para enfrentar tamanha tristeza", declarou.