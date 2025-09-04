CLIMA

Chuva e ventos de até 34km/h: confira previsão do tempo para Salvador

Capital está sob alerta de ventos costeiros

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 06:50

Salvador amanheceu sob céu nublado e ventos fortes nesta quinta-feira (4) e deve seguir assim ao longo do dia, conforme a Defesa Civil (Codesal). A previsão é de que o céu da capital baiana fique parcialmente nublado, com chances de 40% de chuva e ventos de até 34km/h - velocidade considerada forte. A temperatura deve variar entre 20°C (mínima) e 29°C (máxima).

Na sexta-feira (5), a previsão segue com céu pariclamente nublado, com 40% de chances de chuva e ventos de 28km/h - grau moderado.

A ventania é registrada desde o início da semana e coloca a cidade em alerta amarelo - significa perigo potencial - do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu na quarta-feira (3) um aviso de ventos costeiros para diversas cidades brasileiras, incluindo Salvador.

O risco é de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, pode ocorrer movimentação de dunas de areia sobre as construções na orla e as ondas podem chegar a 3m de altura. Ainda há alerta de acumulados de chuva para a região.

Vendaval atinge mais de 90 cidades baianas

O Inmet ainda publicou outro alerta aos baianos, de vendaval. A previsão é de ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. Há baixo risco de queda de galhos de árvores.

As cidades afetadas no estado são: Abaíra, Abaré, América Dourada, Barra, Barra do Mendes, Barro Alto, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Caculé, Caetité, Cafarnaum, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canarana, Candiba, Casa Nova, Caturama, Central, Curaçá, Érico Cardoso, Gentio do Ouro, Guanambi, Ibiassucê, Ibipeba, Ibipitanga, Ibitiara, Ibititá, Ibotirama, Igaporã, Ipupiara, Iraquara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, Jacobina, Jaguarari, João Dourado, Juazeiro, Jussara, Lagoa Real, Lapão, Lençóis, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Malhada, Matina, Mirangaba, Morpará, Morro do Chapéu, Mucugê, Mulungu do Morro, Muquém do São Francisco, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Ourolândia, Palmas de Monte Alto, Palmeiras, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pilão Arcado, Pindaí, Presidente Dutra, Remanso, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santana, São Gabriel, Seabra, Sebastião Laranjeiras, Sento Sé, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Sobradinho, Souto Soares, Tanque Novo, Uibaí, Umburanas, Urandi, Utinga, Várzea Nova, Wanderley, Xique-Xique.