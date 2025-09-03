CONFIRA PREVISÃO

Salvador e outras 172 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas

Também há previsão de ventania

Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:48

Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Salvador e outras 172 cidades baianas estão sob alerta de chuvas e ventos fortes, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso amarelo - significa perigo potencial - é válido até 10h desta quarta-feira (3).

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos de 40-60 km/h. Os municípios afetados na Bahia estão no Centro Sul, Nordeste, Centro Norte, Sul e Região Metropolitana de Salvador (confira lista completa abaixo).

A orientação é, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja lista de municípios afetados:

Aiquara

Alagoinhas

Alcobaça

Almadina

Amargosa

Amélia Rodrigues

Anagé

Antônio Cardoso

Apuarema

Araçás

Aramari

Arataca

Aratuípe

Aurelino Leal

Barra do Choça

Barra do Rocha

Barro Preto

Belmonte

Boa Nova

Bom Jesus da Serra

Brejões

Buerarema

Caatiba

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camacan

Camaçari

Camamu

Canavieiras

Candeias

Cândido Sales

Caravelas

Cardeal da Silva

Castro Alves

Catu

Coaraci

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Cravolândia

Cruz das Almas

Dário Meira

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Encruzilhada

Entre Rios

Esplanada

Eunápolis

Feira de Santana

Firmino Alves

Floresta Azul

Gandu

Gongogi

Governador Mangabeira

Guaratinga

Ibicaraí

Ibicuí

Ibirapitanga

Ibirapuã

Ibirataia

Igrapiúna

Iguaí

Ilhéus

Ipiaú

Irajuba

Itabela

Itabuna

Itacaré

Itagi

Itagibá

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itajuípe

Itamaraju

Itamari

Itambé

Itanagra

Itanhém

Itaparica

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itapitanga

Itaquara

Itarantim

Itiruçu

Itororó

Ituberá

Jaguaquara

Jaguaripe

Jequié

Jiquiriçá

Jitaúna

Jucuruçu

Jussari

Lafaiete Coutinho

Laje

Lajedão

Lajedo do Tabocal

Lauro de Freitas

Macarani

Madre de Deus

Maiquinique

Manoel Vitorino

Maragogipe

Maraú

Mascote

Mata de São João

Medeiros Neto

Milagres

Mirante

Mucuri

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Canaã

Nova Ibiá

Nova Itarana

Nova Viçosa

Pau Brasil

Pedrão

Piraí do Norte

Planalto

Poções

Pojuca

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Tancredo Neves

Ribeirão do Largo

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Inês

Santa Luzia

Santa Terezinha

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São José da Vitória

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Saubara

Simões Filho

Taperoá

Teixeira de Freitas

Teodoro Sampaio

Teolândia

Terra Nova

Ubaíra

Ubaitaba

Ubatã

Una

Uruçuca

Valença

Varzedo

Vera Cruz

Vereda

Vitória da Conquista