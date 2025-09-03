Salvador e outras 172 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:48
Salvador e outras 172 cidades baianas estão sob alerta de chuvas e ventos fortes, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso amarelo - significa perigo potencial - é válido até 10h desta quarta-feira (3).
A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos de 40-60 km/h. Os municípios afetados na Bahia estão no Centro Sul, Nordeste, Centro Norte, Sul e Região Metropolitana de Salvador (confira lista completa abaixo).
A orientação é, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Também é recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
